Il Giro delle Eccellenze con il Gal dei Sibillini

Nelle giornate del 10 ed 11 maggio la carovana del Giro D’Italia toccherà i territori della Valle Umbra e della Valnerina. L’iniziativa promossa dall’Associazione *GAL Valle Umbra e Sibillini* prevede per il giorno 10 maggio, l’allestimento del Villagio GAL in prossimità dell’area Hospitality del Giro, circoscritta al Plateatico di Foligno.

Da qui gli atleti, impegnati nella gara cronometro con partenze individuali, emozioneranno gli amanti del ciclismo con partenze scaglionate dalle 13 fino alle 16.30. Una giornata di grande intensità agonistica, durante la quale appassionati provenienti da tutta Italia potranno anche entrare a contatto con l’Umbria, con l’enogastronomia e con le molte eccellenze del *Cuore verde d’Italia*. Una *mostra fotografica* e un *intenso programma di degustazioni a partire dalle 11.00 fino alle 17.00*, accoglierà la folla di cicloamatori che avranno così la possibilità di scoprire le produzioni enogastronomiche del territorio, in un GIRO altrettanto competitivo: il GIRO DELLE ECCELLENZE.

“L’evento renderà protagonisti anche i nostri territori - ha commentato il Presidente Pietro Bellini - ed il GAL Valle Umbra e Sibillini non può che sfruttare al meglio questa importate vetrina per farne conoscere le eccellenze enogastronomiche. L’idea del “Giro delle Eccellenze” nasce dal connubio tra la manifestazione sportiva ed i nostri campioni dell’enogastronomia. Da qui l’idea di allestire in prossimità della partenza un villaggio GAL nel quale il 10 maggio sarà possibile conoscere ed assaporare alcune delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Il tutto contornato da una bellissima mostra fotografica dei prodotti agricoli e delle nostre produzioni certificate di grande valore enogastronomico. *L’inaugurazione del Villaggio GAL è prevista per le 10.

L’iniziativa il GIRO DELLE ECCELLENZE toccherà poi anche la città di Spoleto nella giornata del 11 maggio. In piazza Garibaldi è prevista la partenza della 8° Tappa del Giro Spoleto Prati di Tivo. Contestualmente, il GAL allestirà un altro spazio espositivo, con distribuzione di materiale divulgativo e un front desk per turisti ed avventori che, dopo la partenza prevista per le ore 10.00, potranno dedicarsi a visitare le bellezze e le tipicità della Valle Umbra.

“La nostra presenza in questi eventi è di fondamentale importanza per poter dare visibilità non solo ai grandi Comuni, ma anche per valorizzare e promuovere i territori più marginali dove gran parte delle eccellenze enogastronomiche vengono prodotte – dichiara il Direttore del GAL, David Fongoli. La presenza delle Istituzioni, delle Associazioni di categoria e dei Consorzi di produttori di tutto il territorio potranno confermare quello che per il GAL è orami divenuto un mantra: Insieme per un territorio più vitale competitivo e sostenibile”.