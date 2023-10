Elegia Lodigiana, le fotografie di Gabriele Cecconi in via Cartolari

L’associazione Istanti - Fotografia e cultura porta in quel di via Cartolari “Elegia Lodigiana” l’opera fotografica di Gabriele Cecconi. Il fotografo umbro presenterà il suo nuovo volume, venerdì 6 ottobre alle 19.00, proprio nella sede dell’associazione.

L’incontro è aperto al pubblico che potrà assistere e dialogare con l’autore riguardo la sua indagine fotografica che esplora la lacerazione prodotta dallo sviluppo industriale e dalla trasformazione dell’agricoltura degli ultimi trent’anni che ha impresso un segno doloroso sul territorio di Lodi.

Elegia Lodigiana è stato esposto ufficialmente sabato scorso in mostra al Festival della fotografia etica di Lodi. Cecconi ha scelto questo tema per le caratteristiche antropologiche dell’area e anche per la crisi idrica che nel 2022 ha investito il nord Italia, con conseguenze drammatiche sul tessuto economico sociale.

Il lavoro del fotografo umbro nasce da una ricerca minuziosa nella realtà lodigiana “di chi si è concesso il tempo necessario per entrare, in punta di piedi, nelle vite e nelle storie di coloro che popolano questo spazio e che, generazione dopo generazione, hanno rafforzato il proprio legame con questa terra, che ci regala un affresco permeato da una luce nitida, precisa ma sospesa, in un continuo rimando tra passato, presente e futuro”.

Gabriele Cecconi è nato nel 1985 a Foligno e cresciuto a Perugia, durante il suo primo viaggio on the road lungo le strade della California che l’incontro col mezzo fotografico cambia la sua vita e decide, da quel momento, di dedicarsi a tempo pieno allo studio della fotografia documentaria. Nel 2015 viene selezionato per una residenza con Alex Webb, organizzata da Camera Torino e Magnum Photos.

Nel 2017 arrivano le prime pubblicazioni, mentre nel 2019 il lavoro The Wretched and the Earth, un reportage sulle conseguenze ambientali della migrazione dei Rohingya nel sud del Bangladesh, vince riconoscimenti in tutto il mondo tra cui il Premio Voglino, il POY, Pictures of the Year International, The Andrei Stenin International Press Photo Contest e l’Yves Rocher Photography Award. Nel biennio 2019 - 2020 lavora a un progetto in Kuwait sulla relazione tra psiche e ambiente, continuando a occuparsi di tematiche legate, sotto diversi punti di vista, al rapporto tra essere umano e ambiente. Il lavoro viene ampiamente pubblicato da magazine e giornali internazionali tra cui National Geographic, Courrier International, GEO e Newsweek, ed esposto in festival e gallerie in tutto il mondo. Parallelamente, svolge attività di insegnamento in corsi e workshop ed è impegnato in una ricerca sul rapporto tra immagine, cultura e potere e sugli aspetti pedagogici e spirituali delle arti visive.