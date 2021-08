IL CONCERTO AL BORGO Antonella Falteri, la Mina perugina, sfida il cantautorato maschile sul suo terreno

Antonella Falteri, la Mina perugina, sfida il cantautorato maschile sul suo terreno, interpretando solo pezzi maschili, con grazia e potenza, senza complessi. Grande serata all’Arena del Borgo Bello, fitta di iniziative sociali e culturali trasversali alle età: dal teatro per bambini a quello per adulti, a spettacoli musicali e concerti. Più di un concerto, ma uno spettacolo a tutto tondo, è stato quello offerto da Antonella, validamente affiancata dalla chitarra di Mirco Bonucci e dal versatile sax di Mario Magrini. Si è sentito di tutto: Battisti e Vasco Rossi, Dalla e De Gregori, Ron e Aznavour.

Col valore aggiunto di “one band man” Mirco che si è proposto anche come cantante con un Pino Daniele strepitoso. D’altronde Bonucci è abituato a rivestire una pluralità di ruoli: solista, accompagnatore, docente, scrittore, compositore e, da ultimo, perfino attore (sarà all’Arena il 20 di agosto con la complicità di Roberto Biselli a raccontarci uno splendido Buzzati). Non è a meno Magrini che fa letteralmente parlare il suo sax soprano, suonato regolarmente senza partiture e con grande creatività.

Antonella, dal canto suo, non finisce di stupirci. Prima di tutto per una vastità di repertorio che sono in pochi a potersi permettere. Poi per una presenza scenica autorevole. E, last but not least, per una freschezza e una potenza vocale che non conoscono appannamenti, dopo mezzo secolo di stress vocale. E poi la sua straordinaria giovinezza, anche nelle scelte personali. È moglie di un grande artista (Paolo Ballerani), madre di due ragazze (Sara ed Elisa) vocate all’arte e alla creatività. E poi è artista sempre pronta a rimettersi in discussione, a mettersi alla prova, con generosità dazionale e senza riserve.

Ps. Ieri sera abbiamo ammirato, sul suo avambraccio destro, un tatuaggio dell’occhio di Ra. Divinità egizia del sole e della vita. Ecco, direi proprio che la musica e la persona di Antonella Falteri testimoniano un amore per la vita e un indefesso attaccamento ai valori dell’arte, della cultura, dell’amicizia, della socialità. E… scusate se è poco.