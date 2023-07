Suoni Controvento: un fine settimana all’insegna della letteratura e della musica con Enrico Camanni e Daniel Norgren

Dopo l'enorme successo ottenuto dal cantautore Daniel Norgren per la colonna sonora del film campione d'incassi Le otto montagne, l’artista svedese arriva in Umbria. Il Passo di Scentinelle sul valico di Castelluccio di Norcia accoglierà il poetico musicista, sabato 15 luglio alle 17.00, in occasione del festival di arti performative Suoni Controvento.

Pina Perla, assessore alla Cultura del Comune di Norcia, ha commentato così l’evento: “Siamo molto felici di accogliere il talentuoso Daniel Norgren in questo appuntamento sul valico di Castelluccio che è uno dei luoghi più suggestivi del territorio. - continua Perla - Un territorio, il nostro, che ben si sposa con il format sostenibile del festival Suoni Controvento, da noi sostenuto sin dalle prime edizioni con grande entusiasmo e che non manchiamo mai di inserire nel ricco programma dell'estate nursina. Vedere la grande affluenza di pubblico che condivide con noi questo tipo di eventi immersivi nella natura non può che riempirci di gioia e soddisfazione”.

Daniel Norgren, classe 1983, ha fatto il suo debutto sulla scena musicale nel 2007 con “Kerosene Dreams”. Il suo penultimo album “Wooh Dang”, del 2019, viene commentato così da Onda Rock: “Daniel Norgren è uno dei tasselli mancanti della musica folk- rock americana, forse perché lui non è affatto americano, ma svedese, anche se "Wooh Dang" è il perfetto esempio di album ispirato dalla liturgia poetica di Bob Dylan, dalla rabbia sorda di Neil Young e dal nostalgico rock 'n blues alla Black Keys”.



Suoni Controvento prosegue anche il giorno dopo, domenica 16 luglio alle 17.30, con una passeggiata speciale. Prende infatti il via il format “Libri in cammino” con lo scrittore e giornalista, tra i massimi esperti di alpinismo in Italia, Enrico Camanni. Camanni presenterà il suo ultimo libro nel suggestivo scenario di Val di Ranco, Sigillo, sul monte Cucco. Il titolo dell’opera è “Se non dovessi tornare. La vita bruciata di Gary Hemming, alpinista fragile” edito da Mondadori.

Hemming è un arrampicatore californiano idealista, sfrontato e carismatico. La sua vita, intensa e fuori dagli schemi, è parte della vicenda raccontata nel libro di Camanni, che nel tempo ha assunto tratti leggendari.

Questo particolare cammino, dalla durata di circa 2 ore e mezzo, è adatto a tutti e partendo da Tobia a Val di Ranco, attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del Parco regionale del monte Cucco.