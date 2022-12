Il borgo di Paciano abbellito dal gruppo Infioratori con decine di ghirlande e corone realizzate cn materiali del posto

Orario non disponibile

Dal 07/12/2022

Indirizzo non disponibile

Il gruppo Infioratori di Paciano, per l'ottavo anno consecutivo, tornerà ad addobbare il borgo umbro in occasione delle festività natalizie. A partire da mercoledì 7 dicembre i vicoli e le piazze del piccolo borgo saranno arricchiti dalle decorazioni realizzate dai volenterosi decoratori: già un centinaio di ghirlande sono pronte per creare l’atmosfera natalizia nel centro storico di Paciano.

Anche quest’anno dunque infioratori all’opera per la realizzazione di decine di corone con rami di ulivo e salice, vite e canne.

La materia prima, proveniente da giardini privati o dalla montagna, viene solitamente fornita dai cittadini, mentre il Comune mette a disposizione uno spazio laboratorio.

E’ servita quasi una settimana per la realizzazione degli addobbi 2022 che ora aspettano solo di essere collocati. L’appuntamento per chiunque voglia partecipare alla decorazione del paese è dunque per mercoledì alle 15,30.