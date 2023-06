Il Bike tour della Croce rossa italiana fa tappa anche in Umbria

“Poiché tutti possono, in un modo o nell’altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera”. Con le parole di Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa, i volontari ciclisti della Cri desiderano inaugurare il “Bike Tour 2023” che il 18 giugno è partit oda Roma per terminare la sua corsa a Solferino il 23 giugno.

Il tour inizierà tra i luoghi culturali di Roma, dall'Altare delle Patria fino ad arrivare alle spiagge di San Felice Circeo, costeggiando il mar Tirreno, dalla Reggia di Caserta ad Isernia, attraversando gli appennini meridionali e centrali, ricordando i sette principi della Croce Rossa per pedalare tra comuni e zone terremotati. Dall'Aquila a Norcia per non dimenticare le persone scomparse e dare linfa e speranza a chi ha perso tutto. Tappa green, poi, nel cuore verde dell'Italia, da Terni a Perugia, per arrivare sul mare Adriatico. Ripartenza da Senigallia, in direzione Ravenna, pedalando nei luoghi alluvionati per "ricominciare" tra le terre di ciclisti che hanno fatto la storia della bici. E poi la tappa conclusiva del bike tour 2023, da Modena a Solferino ricordando la storia della CRI.

Le tappe:

18 giugno Roma - Lido di Ostia – Torvaianica (Pomezia) - Aprilia - Latina - San Felice Circeo [19/6/2023] Caserta - Telese terme - Bojano (Campobasso) - Isernia

20 giugno L’Aquila - Amatrice - Arquata del Tronto - Norcia

21 gugno Terni - Spoleto - Foligno - Assisi - Perugia

22 giugno Senigallia - Pesaro - Rimini- Cesenatico - Ravenna [23/6/2023] Modena - Reggiolo - Mantova - Solferin

Giunto alla terza edizione, il Giro d’Italia del Volontariato si concluderà proprio laddove, nel 1859, si svolse la battaglia di Solferino, dalla quale Henry Dunant ebbe l’idea di fondare quella che, negli anni, è diventata la più grande associazione di volontariatodel mondo. Luogo in cui, il 24 giugno, si svolgerà la storica fiaccolata che va da Solferino a Castiglione delle Stiviere. Il progetto si pone diversi obiettivi come quello di promuovere il patrimonio culturale della nostra penisola e quello di valorizzare le zone colpite dalle calamità naturali, ricordando l’impegno dei volontari accorsi per fornire sostegno e supporto. Un viaggio che desidera sottolineare, tra le altre cose, la prevenzione e la tutela dell’ambiente, la promozione degli stili di vita sani, la mobilità sostenibile e il servizio “CRI in Bici” attraversando 8 regioni e coinvolgendo 28 comitati. A conclusione del tour, sabato 24 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso il Villaggio CRI a Solferino, si svolgerà un workshop informativo sulle attività di “Cri in Bici”, con iniziative riservate alle unità CRI del servizio che desiderino partecipare.