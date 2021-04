Il 25 aprile come occasione di riflessione sull'attualità della lotta antifascista, con il Comitato 27 Febbraio

In una nota il Comitato che si oppone alla politica del Governo Draghi e convoglia numerose realtà politiche di sinistra ricorda come l'anniversario della liberazione sia uno stimolo fondamentale per la situazione di oggi

In occasione delle ricorrenze per il 25 Aprile, a Perugia si danno apuntamento gli affiliati del Partito Comunista, che in quella data, Piazza Italia, ore 10.30, proporranno una commemorazione e riflessioni sull'eredità della Resistenza, ritenuta valida e attuale ancora oggi in chiave anticapitalista.

Presente anche il Comitato 27 Febbraio, comitato nazionale contro il Governo Draghi e per l'uscita da Nato e UE, al quale aderiscono Partito Comunista, Federazione Gioventù Comunista, Patria Socialista, M-48, Cumpanis, Spread It, Sentieri Partigiani, Marx21, Circolo Culturale Proletario, Gramsci Oggi, Movimento per la ricostruzione del P.C.I. e l'unità dei Comunisti.

"Oggi ricordare e rispettare la lotta partigiana - si legge in una nota - significa lottare contro chi opprime le masse lavoratrici tutte (autonome e dipendenti) e contro chi detiene la totalità del potere politico e mediatico della nazione. Questa condizione è oggi interpretata dai mercati e dalle banche, nella loro sintesi politica/economica chiamata UE/BCE. Significativo che l'ex presidente della Banca Centrale Europea, a fronte del 70% di elettori euroscettici, governi la nazione senza opposizione alcuna. Il C27F si oppone fermamente a questo incontrastato dominio dei mercati, che hanno definitivamente soggiogato la politica italiana tutta. Unire le lotte dei lavoratori, degli sfruttati, dei quartieri, degli ultimi, per l'uscita della nazione da quei vincoli internazionali che la rendono schiava, è quanto di più antifascista e rivoluzionario ci spetti oggi" si conclude.