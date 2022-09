Lotta all'ictus cerebrale, tornano gli screening gratuiti sul territorio con l'associazione A.L.I.Ce. Italia

Indirizzo non disponibile

Torna la campagna di screening gratuito “Attenti a quei due” di A.L.I.Ce. Italia ODV, Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale. Compatibilmente con la situazione di emergenza legata al Covid-19, i volontari sono tornati sul territorio e anninciano che grazie alla collaborazione delle associazioni locali sarà possibile effettuare controlli gratuiti della pressione arteriosa con eventuale rilevazione della FA, e ove possibile – nei soli casi ritenuti da approfondire – anche l’Ecocolordoppler delle Carotidi. Gli screening, organizzati seguendo le disposizioni in vigore, si potranno svolgere presso la sede A.L.I.Ce.

Personale infermieristico, affiancato da volontari di A.L.I.Ce., si occuperà di effettuare le misurazioni e di supportare tutti i cittadini nella compilazione della “scheda di valutazione del rischio ictus”. Un neurologo e un cardiologo del territorio saranno a disposizione per la valutazione finale, per consigli e per rispondere a eventuali domande. Nel corso di ogni iniziativa, durante gli screening, sarà distribuito materiale informativo dell’Associazione sulla patologia.

Gli screennig a Perugia

Per quanto riguarda gli screening, organizzati da A.L.I.Ce. Perugia,si terranno nella data di sabato 1 ottobre presso la sede il CVA d Ponte San Giovanni via Pietro Cestellini.

Gli orari saranno dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 e il personale infermieristico effettuerà screening di glicemia, pressione arteriosa e fibrillazione e farà compilare la scheda per la valutazione del rischio ictus.