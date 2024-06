I tesori di San Manno e i luoghi dello Studium in notturna: le proposte di Gran Tour Perugia per il fine settimana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 29/06/2024 al 30/06/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

La tomba di San Manno nella chiesa templare di Ferro di Cavallo, il Perugino e la Perugia del suo tempo con le opere del Divin Pittore racchiuse come un tesoro nello scrigno del Nobile Collegio del Cambio e lo Studium perusinum per il fine settimana di riscoperta della città in compagnia di Gran Tour Perugia.

Si inizia sabato 29 giugno alle 16 con la visita guidata alla chiesa di San Manno di Ferro di Cavallo che custodisce, nei suoi sotterranei, la tomba etrusca della famiglia Precu che presenta la caratteristica iscrizione in etrusco più lunga di tutta l'Etruria. Un‘occasione imperdibile per visitare un luogo inconsueto e poco noto ma di grande interesse archeologico. Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Doppio appuntamento tra arte e cultura domenica 30 giugno. Alle 10.30 spazio a Perugia e Perugino. Il Nobile Collegio del Cambio, visita guidata dedicata alla figura di Pietro Vannucci e alla Perugia del suo tempo, durante la quale si potrà ammirare il capolavoro che il Divin Pittore ha lasciato nel capoluogo umbro, la "banca più bella del mondo", il Nobile Collegio del cambio. Si entrerà così in una delle più straordinarie camere pictae del Rinascimento italiano, uno dei cicli pittorici più raffinati e colti del tempo, dove Perugino ha lasciato il suo celebre autoritratto, un vero e proprio "selfie ante litteram".

Costo della visita guidata euro 18 a persona (comprensivo di biglietto di ingresso), gratuita fino a 12 anni.

Alle 21 si parte in notturna per I luoghi dello Studium perusinum, una delle più antiche e prestigiose università italiane, fondata nel 1308, subito dopo Padova e di Napoli. La storia dell'ateneo perugino è imprescindibile da quella della città alla quale si lega a doppio filo. Dal Medioevo ad oggi, sono molti infatti i luoghi che l’università ha occupato, più o meno noti, e che verranno mostrati durante il tour. Il racconto si incentrerà anche sugli illustri allievi che si sono alternati nei tempi e i rinomati docenti che si sono avvicendati nelle aule dell’Università perugina. Costo della visita guidata 12 euro a persona, gratuita fino a