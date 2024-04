Incontri in Galleria nazionale, i taccuini di Cavalcaselle svelano i grandi maestri della pittura umbra

Prezzo non disponibile

Per il ciclo di appuntamenti Incontri in Galleria, mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 18.00 nella sala conferenze del museo perugino – al III piano di Palazzo dei Priori, sarà presentato il volume di Cristina Galassi (con la cura di Chiara Cruciani per la trascrizione delle carte) L’occhio del conoscitore.

Le ricognizioni di Cavalcaselle e le opere della Galleria Nazionale dell’Umbria nel taccuino XI della Biblioteca Marciana, edito da Aguaplano Editore. Il libro fa parte della collana Quaderni della Galleria Nazionale dell’Umbria.



Ne parleranno con l’autrice Adriano Amendola e Paolo Coen, introdotti dai saluti del direttore Costantino D’Orazio. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti in sala.