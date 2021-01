I Musei del vino e dell'olivo e dell'olio Lungarotti protagonisti a Rainews24

Il Museo del Vino e il Museo dell’Olivo e dell’Olio d’oliva della Fondazione Lungarotti di Torgiano tra i protagonisti della rubrica “Sorsi e Morsi” dedicata al meglio dell’enogastronomia in onda da Giovedì 28 gennaio alle ore 14.45 su RaiNews24 e poi in replica sul canale e in streaming sul sito. Un focus sull’educazione e sulla millenaria cultura del vino e dell’olio, dove i due musei umbri si dimostrano unici nel suo genere e apprezzati in tutto il mondo - il New York Times ha definito il MUVIT come “il migliore in Italia” per la qualità delle collezioni artistiche – diventando così espressione e punto di riferimento nel panorama della cultura museale enogastronomica internazionale.

Teresa Severini, (Responsabile comunicazione e Marketing del Gruppo Lungarotti) e Lorenzo Lepri (operatore museale) hanno illustrato non solo le collezioni ma hanno anche sottolineato l’importanza di queste istituzioni sia come divulgatrici di storia e di cultura per i curiosi, gli appassionati ed i neofiti, sia come importanti centri didattici frequentati da famiglie e studenti di ogni età. Su Rainews24 il vino e l‘olio d’oliva non sono solo da degustare ma anche da scoprire.