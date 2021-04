I migliori Borghi d'Italia da raggiungere in treno. La Repubblica premia città d'arte umbra: Spello (vedi il video)

Spello tra i 25 Borghi più Belli d’Italia raccontati sul sito di LaRepubblica.it che si possono visitare e raggiungere comodamente con Trenitalia. È on line da domenica il servizio realizzato nei giorni scorsi con il supporto organizzativo del Comune di Spello che presenta la città con il suo ricco patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Il progetto è nato da una partnership fra Trenitalia e l’associazione Borghi più belli d’Italia e si propone di valorizzare i centri più piccoli, i “gioielli” d’Italia, e privilegiare un modo di viaggiare ecologico e sostenibile. La prima tappa del viaggio è stata Spello Città d’arte dei Fiori che ha presentato i suoi tesori artistici e culturali più preziosi, tra cui in particolare la Villa dei Mosaici di Spello, la Cappella Baglioni, il suo paesaggio con la fascia olivata – patrimonio agricolo di rilevanza mondiale Fao – e i prodotti tipici come l’olio. Il video è disponibile al seguente link: https://bit.ly/3fUGSSR