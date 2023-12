Gubbio, la città che incanta con l’arte e la pittura dei Macchiaioli

A Gubbio le attrazioni non si limitano solo al grandissimo albero di Natale che domina dall'alto ma si concentrano anche sul versante culturale, attirando, sempre più di frequente, tanti visitatori.

Nel fine settimana dell'Immacolata infatti, in moltissimi, hanno ammirato la mostra dei “I Macchiaioli e la pittura en plein air tra Francia e Italia”, inaugurata lo scorso 3 novembre e ospitata nelle Logge dei Tiratori.

Un'esposizione unica che raccoglie opere provenienti per lo più da collezioni private e quindi difficilmente visibili al pubblico. Sono esposti alcuni capolavori firmati da artisti della Scuola di Barbizon quali Corot, Daubigny, Troyon, Rousseau, ma anchendegli italiani Giuseppe e Filippo Palizzi, Telemaco Signorini, Giovanni Fattori, Giuseppe Abbati, Silvestro Lega, Vincenzo Cabianca, Raffaello Sernesi.

Una grande occasione dunque per poter ammirare queste opere in modo esclusivo.

La curatrice della mostra, Simona Bartolena, spiega: “A Gubbio si dipana un suggestivo racconto che fa rivivere un ventennio d'oro dell'arte italiana tra l'esperienza a Barbizon e le gustose caricature realizzate al Caffè Michelangelo, tra scene nei campi e un pomeriggio a Montemurlo. Si tratta perlopiù di opere di piccole dimensioni, adatte a essere trasportate appunto en plein air, a volte anche su supporti improvvisati che celano aneddoti e storie personali. Come ad esempio uno splendido quadro di Giovanni Fattori, dipinto dietro il coperchio di una scatola per sigari”.

E ancora: “Sono opere che sembrano piccoli studi, come appena abbozzati, e hanno tutto il sapore di quadri realizzati al volo, appunto dal vero. Lo spettatore della mostra può scoprire, mediante citazioni, stralci di racconti scritti, approfondimenti biografici e spiegazioni tecniche, la vera importanza” conclude Bartolena.