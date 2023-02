Hotel Brufani o Galleria nazionale dell'Umbria, la doppia offerta del Gran Tour

Nuovi appuntamenti nel centro storico per visitare luoghi esclusivi e ricchi di storia. Sabato, alle 16,visita all’hotel Brufani, la storica struttura ricettiva nel centro storico di Perugia. Si potranno ammirare le sale più chic dello storico hotel cittadino, fino a visitare alcune delle suite che hanno ospitato veri e propri vip, come la Regina Madre o dove è stata firmata la Marcia su Roma.

Doppio appuntamento domenica. Alle 15.30, con il percorso di trekking urbano nel centro storico Perugia etrusca: seguendo le antiche mura e le porte, conosceremo le origini della città e visiteremo il suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. Percorrendo vie e vicoli dell'acropoli poco conosciuti, faremo una piacevole passeggiata domenicale in città. Ideale non solo per i turisti, ma anche per i perugini. Alle 16, invece, visita ai capolavori della Galleria Nazionale dell’Umbria.

Sala dopo sala del più importante museo dell’Umbria, ovvero la Galleria Nazionale dell’Umbria, un viaggio nella storia della città attraverso i capolavori di grandi artisti. Da Perugino a Pinturicchio, passando da Piero della Francesca a Bonfigli. Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.