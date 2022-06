Ha 14 anni la perugina vincitrice della Bizzarri Golf Cup 2022: è Francesca Pencelli

Ha appena 14 anni la vincitrice della 19/a edizione della Bizzarri Golf Cup, ed è la perugina Francesca Pencelli. Nell'edizione che ha visto numeri da record, Francesca è stata inoltre la prima donna ad aggiudicarsi il titolo in quasi venti anni di torneo.

Nella tre giorni svoltasi sui green del Golf Club di Perugia a Santa Sabina, la giovane ha imposto il suo passo sui 210 sportivi - giocatori non professionisti e amanti del golf - arrivati a Perugia da ogni parte d'Italia e oltre.

La Bizzarri Golf Cup è un evento golfistico amatoriale, tra i più attesi e apprezzati nel panorama nazionale e internazionale, considerato una delle gare più belle e con numeri importanti. La cornice è stata sempre quella bellissima e accogliente del Golf Club di Perugia.

Gli altri risultati

Nella “Prima categoria”, dopo il 1° assoluto di Francesca Pencelli, si sono piazzati Aurora Antonelli (1° lordo), Fabio Lepri (2° lordo) e Marco Di Carlo (1° netto), per un podio quindi molto perugino e molto “rosa”. Nella “Seconda categoria”: Giuseppe Rondolini (1° lordo), Marco Trentini (2° lordo), Michele Picchio (1° netto). Nella “Terza categoria”: Stefano Lopez (1° lordo), Giuseppe Sava (2° lordo), Marco Brunelli (1° netto).

Inoltre, prima delle donne è Isabella Antonelli, primo senior Fabrizio Brozzi, primo junior Giulio Cannoni, primo over 60 Giovanni Cristofani.

Da venerdì 10 a domenica 12 giugno i player si sono sfidati tra buche e prati, bunker e green, in amicizia e rivalità, sport e divertimento, con una battaglia finale domenica che ha visto protagonista, come ormai da tradizione, anche un famoso perugino come Augusto De Megni. Solo da spettatore quest’anno è tornato a fare visita al torneo pure un altro famoso perugino, l’imprenditore Mariano Di Vaio. Tra i partecipanti si può segnalare anche Matthew Lee, Ambasciatore in Italia della Repubblica Popolare di Cina.

Nata dalla passione di Marco Bizzarri, presidente della Bizzarri Srl, azienda folignate protagonista del polo industriale dell’arredamento e delle forniture per la GDO, l’iniziativa anche quest’anno ha voluto implementare lo scambio di esperienze degli appassionati di golf. Per tre giorni si è potuta così vivere un’esperienza unica in cui lo spirito agonistico ha incontrato il divertimento, la cultura e la bellezza di una regione famosa per essere il cuore “green” d’Italia.