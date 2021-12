Guerre alimentari globali e pandemia: lunedì a Perugia la presentazione del libro di Maurizio Martina

Lunedì 6 dicembre alle ore 14.30 verrà presentato a Perugia, al Teatro della Sapienza del Collegio di Merito della Fondazione Onaosi (Via della Cupa, 52), il libro “Cibo sovrano. Le guerre alimentari globali al tempo del virus” di Maurizio Martina.

L’incontro è organizzato dai docenti dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Monaci e Beniamino Cenci Goga del Dipartimento di Medicina Veterinaria e dai Lorella Tosone e Luca Pieroni del Dipartimento di Scienze Politiche.

Insieme all’autore Maurizio Martina, già ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali dal 2014 al 2018 e oggi vice Direttore Generale “Food and Agriculture Organization of the United Nations”, parteciperanno il Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero, e autorevoli esperti del settore. La tavola rotonda sarà coordinata dalla scrittrice e giornalista Margherita D’Amico.

La presentazione sarà aperta dai saluti istituzionali di Amedeo Bianco, Presidente della Fondazione Onaosi, Aldo Grasselli, vice Presidente della Fondazione Onaosi, Giorgio Eduardo Montanari, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Fabrizio Rueca, Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero.

Seguirà la tavola rotonda intorno ai temi del volume - chairman Maurizio Monaci, coordinatrice Margherita D’Amico - , con la partecipazione, oltre che dell’autore Maurizio Martina, di Nicola Bertinelli, vice Presidente Coldiretti, Presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Beniamino Cenci Goga, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, Alessandro Fantini, Direttore Ruminantia, di Lorella Tosone, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia.

Alle ore 16.30, nell’ambito del ciclo di incontri “I Dialoghi di Scienze Politiche”, Luca Pieroni e Lorella Tosone dialogheranno con Maurizio Martina su “L’impatto della pandemia sulla sicurezza alimentare nel mondo”, a partire dal rapporto "The state of food security and nutrition in the world, 2021" (Fao, Ifad, Unicef, Wfp, Who).