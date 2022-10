“Guerre à la guerre”, oltre la mostra un concorso di disegno per studenti

Nella sede del Circolo Arci "Il Porco Rosso" a Perugia, in via Alessi 1, verrà inaugurata dal 27 Ottobre la mostra “Guerre à la guerre” promossa dalle associazioni Il Porco Rosso, Comitato XX Giugno e dalla Biblioteca delle Nuvole, dedicata alle opere pacifiste e antimilitariste del vignettista de "l'Avanti!" Giuseppe Scalarini.

L’idea della mostra nasce per dare spazio alle tematiche della pace e dell’antimilitarismo in un periodo in cui le trombe di guerra tornano a suonare in Europa e in cui la propaganda dei governi rende sempre meno realistica la prospettiva di una soluzione diplomatica al conflitto causato dall’aggressione russa all’Ucraina. Le associazioni promotrici desiderano con questa esposizione stimolare la riflessione critica su tali questioni non solo tramite l’esposizione delle opere di Scalarini e di altri famosi vignettisti di inizio Novecento (disegnate e pubblicate appena prima e durante il primo conflitto mondiale), ma anche attraverso un concorso, rivolto a studentesse e studenti, che mette in palio un premio di 200€ in materiali da disegno per la realizzazione di una vignetta che attualizzi tale riflessione.

Per partecipare al concorso è necessario inviare una vignetta in forma anonima e in formato jpg o pdf all’indirizzo concorsovignette2022@gmail.com, entro il 22 ottobre 2022. Le opere così raccolte saranno valutate dalla giuria, composta da Paola Biribanti e Brunetta Mateldi Moretti. La premiazione avverrà il 27 ottobre in occasione dell’inaugurazione della mostra, che ospiterà una sezione dedicata all’esposizione delle opere dei partecipanti.