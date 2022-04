La guerra in punta di poesia, presentato ad Assisi il nuovo libro di Franco Arminio sul dramma dell'Ucraina

Si può parlare della guerra anche in poesia. Ci è riuscito il poeta e paesologo Franco Arminio con il nuovo libro “Quest’anno poche rose in Ucraina”, una raccolta di poesia contro la guerra.

Il libro, edito dalla casa editrice umbra Bertoni editore, raccoglie testi sulla guerra in Ucraina scritti tra il 24 febbraio e il 21 marzo 2022 (primi giorni dell’invasione). L’autore parla di una guerra che fa morti e feriti e produce uno sfinimento sempre più grande. È come se il mondo fosse soffocato in un abito di piombo, fatto di armi e norme. Un abito in cui la diffidenza e il disincanto diventa la scenografia morale in cui in modo sempre più labile salgono e scendono i nostri respiri. Franco Arminio si schiera contro la guerra, affronta il tema grazie all’utilizzo di poesie e sonetti, in maniera cruda ma tremendamente reale.

Durante l’incontro di presentazione tenutosi ad Assisi, organizzato per parlare di pace, il grande poeta contemporaneo ha lanciato una sfida alla Sindaca Stefania Proietti, invitando il Comune di Assisi a farsi promotore di un messaggio di pace a livello internazionale e ad ospitare un tavolo di confronto tra i protagonisti di questo sanguinoso conflitto, proprio nella città del Santo Francesco da Assisi.

Il poeta ha trascorso due giorni in Umbria e ne è rimasto innamorato, come ha sottolineato sui suoi social: “Un giorno ad Assisi. L'amministrazione comunale mi ha accolto con onori che non mi aspettavo. A pranzo bella conversazione col sindaco…” - “Buongiorno a tutti da Assisi. Qui ieri sera ho avuto l'onore di partecipare a una riflessione corale sulla pace. Ho lanciato la proposta che Assisi si candidi ad ospitare una grande riunione per siglare non solo il trattato di pace ma un primo passo verso un nuovo ordine mondiale ispirato alla fraternità e a un nuovo umanesimo. Il sindaco Stefania Proietti ha accolto con entusiasmo la proposta e presto sarà inviata ai belligeranti. Grazie anche per il dono prestigioso che mi hanno fatto. Stasera leggo a Perugia alle 21.00. Anche a Perugia leggerò un pezzo del libro sul sacro. Intanto vado a vedere un monastero col mio editore umbro. Ieri sera mi ha portato le prime copie del libretto sulla tragedia in corso”.

“Quest’anno poche rose in Ucraina” è ordinabile in tutte le librerie dall’11 aprile 2022 e sul sito www.bertonieditore.com.