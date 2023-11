Gubbio, in piazza Quaranta Martiri l'inaugurazione della scultura di Leo Grilli

Prezzo non disponibile

Si terrà sabato 18 novembre alle 15, in piazza Quaranta Martiri, l’inaugurazione della scultura realizzata da Leo Grilli e collocata da pochissimi giorni nella piazza d’ingresso alla città. Il grande mondo in bronzo, raffigurante uomini e donne che si danno la mano sulla linea dell’equatore in un grande abbraccio di fratellanza tra popoli, verrà inaugurato alla presenza dei committenti, Pasquale Colaiacovo e famiglia, dell’artista che l’ha realizzata, del sindaco Filippo Stirati, del vicesindaco Alessia Tasso e dell’assessore alla Cultura Giovanna Uccellani.