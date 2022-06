Gubbio in festa con la città di Urbino per i 600 anni di Federico da Montefeltro, un evento preparato da mesi

Si è celebrato oggi a Gubbio, dopo mesi di preparazione, il giubileo dei 600 anni di Federico da Montefeltro. Il Comitato Nazionale per le Celebrazioni, che ha come capofila i Comuni di Gubbio e Urbino e comprende Università, Regioni, istituzioni culturali ed enti delle due aree e non solo, è al lavoro infatti da molto tempo per festeggiare al meglio il compleanno del Duca di Urbino, nato proprio a Gubbio il 7 giugno 1422, e ricordarne le gesta, la storia, e i territori di appartenenza.

Le due città simbolo della figura ducale hanno preparato un programma densissimo di appuntamenti, che nella giornata del 7 Giugno hanno visto succedersi le iniziative di storici, musicisti, esperti di arte e appassionati, patrocinati dal Comitato Nazionale, dal Comitato Scientifico e dagli enti sostenitori.

A Gubbio, in particolare, la festa iniziata nella mattinata si è conclusa solo in tarda notte: tra i protagonisti, i giovani della scuola secondaria di primo grado “Mastro Giorgio-Nelli”, che hanno preparato e realizzato manifesti che verranno affissi su tutti i muri della città. In seguito, presso il Chiostro di San Domenico, è stato presentato il progetto di merchandising “Un bookshop per Federico”, e infine, sulla scalinata della Chiesa di San Domenico, si è tenuta una rappresentazione coreutica degli alunni dell’indirizzo musicale e del gruppo di danza rinascimentale. Ancora in mattinata è stato attivato lo sportello di annullo postale commemorativo promosso dall’Associazione Maggio Eugubino: un francobollo speciale per celebrare la nascita di Federico e lo speciale anniversario.

A Gubbio è stato il Palazzo Ducale a fare da cornice agli eventi, con i saluti delle autorità e la lectio di Tommaso di Carpegna Gabrielli Falconeri, “Per un profilo del Duca”. A seguire sono stati presentati l’immagine dell’annullo postale e la litografia commissionata all’artista Luigi Stefano Cannelli dall’Associazione Maggio Eugubino, con interventi dello stesso Cannelli, di Cesare Coppari e di Patrizia Biscarini. Nel corso dell’evento l’arpa celtica di Maria Chiara Cannelli ha accompagnato le relazioni.

Nella serata, i momenti più poetici della festa per Federico: con partenza dal Teatro Romano di Gubbio, è stato infatti possibile volare sulle Terre del duca su una mongolfiera, che ha permesso al pubblico di godere delle bellezze del territorio federiciano dall’alto di un pallone aerostatico. Anche il celebre campanone di Palazzo dei Consoli ha reso il suo omaggio al duca, con una sonata speciale e l’esibizione degli sbandieratori di Gubbio e di figuranti che hanno evocato Federico e Battista Sforza. Dopo il tramonto in Piazza Grande, la facciata di Palazzo dei Consoli ha fatto infine da sfondo ad una serie di proiezioni artistiche riguardante il duca, i suoi territori e il suo periodo storico.