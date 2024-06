A Gubbio Doc Fest la chitarra virtuosa di Alex Britti

Uno dei main event dell’edizione 2024 di Gubbio Doc Fest non poteva che essere all’insegna di una delle figure musicali che ha fatto ballare e cantare intere generazioni.

Sbarca a Gubbio Alex Britti, chitarrista e cantautore straordinario, con il suo Live Tour che lo vede coinvolto in numerosissime date per tutto lo stivale. Nella splendida cornice di Piazza Grande si esibirà una delle chitarre e voci blues più celebri d’Italia. Reduce dal successo di Supereroi, l’ultimo brano dal sound blues, pop, rap con contaminazioni urban uscito a novembre e delle hit della scorsa estate Tutti come te e Nuda. Alex è pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo per un nuovo e incredibile tour.