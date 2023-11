ChristmasLand: Gubbio è Natale, come avere i biglietti a prezzi scontati

Orario non disponibile

Dal 02/12/2023 al 07/01/2024

Indirizzo non disponibile

Gubbio

ChristmasLand, giunto alla sua quinta edizione, è la proposta natalizia che vi permette di vivere un’esperienza unica, immersi nella magica atmosfera del Natale.

Gubbio si trasforma nei mesi natalizi e diventa una vera città del Natale, con incredibili attrazioni ed eventi per grandi e piccini.

L’esperienza prevede uno straordinario percorso all’interno del MUAM – Museo Arti e Mestieri di Palazzo Beni, che per l’intero periodo natalizio si trasforma in un modo magico.

Circa 700 metri quadrati di spazio espositivo in cui scoprirete delle meravigliose installazioni ognuna delle quali incentrata su un tema natalizio specifico.

L’avventura inizia con il Villaggio innevato degli Elfi, un luogo unico in cui la luce, le fluorescenze ed i colori sono i protagonisti. Una scoperta continua di ambientazioni strabilianti e suggestivi giochi di luci.

Il piano nobile del palazzo è dedicato invece al mondo dei Presepi: si spazierà da una grande installazione a grandezza naturale, fino ai Presepi dal Mondo.

Andando avanti troverete le Illusioni, una serie di scenografie natalizie in cui immergersi e fotografarsi con risultati strabilianti.

Le sorprese non finiscono qui: uscendo da Palazzo Beni, in una sala dedicata, incontrerete Babbo Natale, che sarà pronto ad accogliere i bambini con foto ricordo e un piccolo regalo. E non vi scordate di lasciargli la letterina di Natale!

Tra le altre attrazioni più attese, che renderanno magico il tuo Natale, troverai l’Albero di Natale più Grande del Mondo, i Mercatini natalizi e la Ruota Panoramica.

Per sapere dove trovare tutte le attrazioni, puoi ritirare gratuitamente la mappa della città di Gubbio presso l’Ufficio Turistico di Gubbio, in Via della Repubblica.

Dove e Quando

ChristmasLand sarà visitabile dalle 10.00 alle 13.00 e poi dalle 14.20 alle 19.00 nelle seguenti giornate:

25/26 novembre

2/3 dicembre

7/8/9/10 dicembre

16/17 dicembre

Continuativamente dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Gli ingressi saranno garantiti ogni 20 minuti e l’ultimo ingresso è consentito 40 minuti prima dell’orario di chiusura.

Il 25 dicembre 2023 ed il 1° gennaio 2024 ChristmasLand rimarrà chiuso la mattina ed aprirà dalle ore 14.40.

Condizioni