Estate 2022, sulla montagna di Valsorda l'imperdibile concerto della mitica Fiorella Mannoia

Nuovo appuntamento in cartellone per il festival estivo di arti performative promosso da Aucma, Suoni Controvento, che continua ad annunciare gli ospiti della sesta edizione: il 7 agosto al pianoro del laghetto di Valsorda a Gualdo Tadino arriva la tappa umbra di La Versione di Fiorella Tour - Estate di Fiorella Mannoia. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino. Ad accompagnare in tour la Mannoia sono i musicisti Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

«Visto il successo del concerto del maestro Einaudi dello scorso anno - commenta l'assessore al welfare, scuola, cultura, turismo del Comune di Gualdo Tadino, Barbara Bucari - insieme agli organizzatori di "Suoni controvento" abbiamo voluto proseguire con un grandissimo nome della musica italiana, forse la più grande cantautrice italiana degli ultimi trent'anni. Fiorella Mannoia nella splendida cornice di Valsorda rappresenta sicuramente per questa città l’evento più importante di sempre. E sono proprio gli eventi di qualità a cui puntiamo, non serate fini a se stesse con spettacoli costosi di una sera a spese dei contribuenti. Volgiamo lo sguardo a un connubio di cultura e turismo, un progetto di lunghe e ampie vedute che stiamo costruendo e che quest’anno arriverà anche in centro storico, grazie all’allentamento delle misure di sicurezza. Ringrazio infine il direttore artistico Gianluca Liberali e la presidente Lucia Fiumi per continuare a credere in questo grande evento umbro. L’Umbria è slow in movimento tra natura, cultura, emozioni e tradizioni. Gualdo Tadino è al centro di tutto questo. Ripartiamo». Prevendite aperte dalle 18 dell’11 aprile su circuiti TicketItalia e TicketOne