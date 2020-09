Torna la fiera d'autunno a Gualdo Tadino: una domenica di shopping. "Tutto all'insegna della sicurezza"

A Gualdo Tadino si farà la Fiera d'Autunno, anche dopo la ripresa dei positivi al Covid in città e nel resto dell'Umbria. Appuntamento dunque al 4 ottobre dalle ore 8 alle ore 20 per la Mostra Mercato “I Colori dell’Autunno”; un evento organizzato, nel rispetto di tutte le normative e misure di sicurezza legate all’emergenza sanitaria del Covid-19, dall’Associazione L’Arte e la Terra e Patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino, che vedrà le eccellenze degli ambulanti italiani esporre in diversi stand prodotti locali, curiosità, vestiti, calzature, articoli della tradizione e dell’artigianato.

“In attesa di tornare presto alla normalità e superare questa brutta Pandemia – ha sottolineato l’Assessore al Commercio Stefano Franceschini – questa edizione della Mostra Mercato “I Colori dell’Autunno” si svolgerà adottando tutte le misure di sicurezza necessarie e nel rispetto di tutti i protocolli in vigore. La speranza è che sia una giornata piacevole dove vengano promosse le eccellenza locali ed i prodotti del nostro territorio”.