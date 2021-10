Green Table a Perugia, anche la Torre degli Sciri diventa verde per l'occasione

Si svolge a Perugia dal 20 a le 23 ottobre, negli spazi rinnovati dell’Auditorium San Francesco al Prato riaperto per l’importante occasione, la prima edizione di Green Table, Forum Internazionale su architettura e design per il futuro.



La manifestazione chiamerà a raccolta personalità di primo piano del mondo della cultura del progetto, della scienza, della filosofia e della economia per dialogare attorno al ruolo del design nella ricerca di una relazione armonica tra genere umano e mondo naturale.



Green Table è un’iniziativa attraverso cui esperti, istituzioni e cittadini promuoveranno idee, progetti e soluzioni concrete in risposta alle grandi sfide della difesa dell’ambiente e del benessere delle comunità – dalla più piccola alla più grande scala – proponendo un cambiamento di paradigma culturale e l’adozione di comportamenti individuali e collettivi tesi ad una crescita economica e sociale più equa e sostenibile.



Il Forum, dal forte carattere innovativo per l’originale format, la dimensione del confronto sia fisica che digitale, e per il respiro internazionale, pone l’Umbria e il suo capoluogo al centro del dibattito globale sui temi della sostenibilità, intesa come obiettivo a cui tendere per salvaguardare il futuro del nostro pianeta e ridisegnare in forme nuove il senso di comunità, e il rapporto con l’ambiente.

In questa occasione, nei giorni del 21, 22 e 23 Ottobre, la Torre degli Sciri sarà illuminata di verde nelle ore serali.