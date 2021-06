Graziano Scarabicchi, lo sconosciuto più famoso è anche "Orgoglio italiano"

Oltre 90 spot, dove è stato il giovane padre premuroso o il fidanzato con l'allergia, gli occhi per un importante marchio di orologi e decine di altri personaggi. Poi i film al cinema, le campagne pubblicitarie come modello per iniziare. Da qualche settimana è "Orgoglio italiano". Graziano Scarabicchi, il talento di Monte Santa Maria Tiberina che con non poca soddisfazione sa di essere "lo sconociuto più famoso d'Italia", vista la sua assidua presenza in tv. A Ischia ha ricevuto questo riconoscimento, nell'ambito di Island in love organizzato da Ugo Autuori, che rappresenta il coronamento di un periodo particolarmente felice della sua carriera, "nonostante la pandemia e i provini a distanza".

La sua filosofia è semplice: studio, preparazione, dedizione all'arte della recitazione. Una formula che lo ha fatto diventare credibile e ricercato dalle aziende pubblicitarie per marchi di vario tipo. "Il lavoro paga, nel campo della pubblicità è quanto mai vero. Sono felice di questo momento. Quasi incredulo del premio al quale sono stato condadato un po a sorpresa e altrettanto a sorpresa ho vinto".

La serata di Ischia di sorprese ne ha riservate più d'una: "Quasi due anni fa mi ero proposto al casting per il nuovo film del regista Antonio Centonomani. Non avevo saputo più niente, pensavo non fosse andata. Poi Antonioo era a Ischia, ho pensato che poteva essere l'occasione per parlarci, ma mi ha preso in contropiede. Quando è stato premiato anche lui, il colpo di scena. Mi ha salutato come l'interprete del suo nuovo film. E io non ne sapevo niente. Doppio orgoglio".

Quindi, un film nel futuro prossimo di Graziano e ancora pubblicità, perché quello sconosciuto ormai è uno di famiglia.