Grandi degustazioni da Aldivino: spazio a Bordeaux e ai suoi grandi rossi

Tornano le Grandi Degustazioni da AldiVino, l’appuntamento attesissimo con produttori e rinomati areali vitivinicoli non solo italiani. Si partirà da una delle regioni vitivinicole più iconiche e importanti del panorama mondiale: Bordeaux e i suoi grandi rossi saranno in scena all’AldiVino il 26 gennaio prossimo per una serata di degustazione guidata alla scoperta dei grandi vini della iconica regione francese. Nella suggestiva cornice di AldiVino, gli amanti del vino avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza guidata, grazie alla partecipazione di un esperto del settore, il quale arricchirà la serata con approfondimenti e aneddoti sulla tradizione vinicola di Bordeaux.