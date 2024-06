Cinema dell'anima, da Kubrick a Pasolini all'Isola di San Lorenzo di Perugia dal 1° al 7 luglio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/07/2024 al 07/07/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Seconda edizione, dall’1 al 7 luglio, nella cornice dell’Isola San Lorenzo nel cuore di Perugia, del festival "Cinema dell’Anima" per esplorare temi di attualità, riproponendo film di spessore artistico.

Stavolta la rassegna è ispirata al viaggio, che, come intende l’organizzatore Alberto Di Giglio – con il sostegno delle associazioni CineMà, Genesi, Frammenti, e dell’iniziativa pastorale del vescovo monsignor Ivan Maffeis – è in definitiva il viaggio della vita, senza rifuggire da alcuno dei suoi aspetti.

Molte le articolazioni possibili: Odissea in personali rivisitazioni (da "Fratello dove sei?" dei fratelli Coen e "Brigitte Bardot Forever" di Lech Majewski, a "2001 Odissea nello spazio" di Kubrick); percorsi nel tempo e nell’ambiguità (il cinema di Pupi Avati per dirne una), viaggio nel fantastico tra sacro e profano – Fellini protagonista della serata di apertura il primo luglio.

Né manca la serata pasoliniana, con il "Vangelo secondo Matteo", cui è premesso nel pomeriggio il classico "Processo a Giovanna d’Arco" di Robert Bresson.

Il tutto in una cornice di reading, musica e altri eventi – da segnalare il Cineforum mattutino con i ragazzi dell’Oratorio, in collaborazione con Pastorale giovanile.

Chi ricorda la prima edizione del festival, ma anche chi non ha mai partecipato, è invitato a questa ricca rassegna, che tra l’altro dà l’occasione per vedere, o rivedere, film che in altri contesti sarebbe difficile recuperare.

Cinema-dellAnima-2024 Il programma