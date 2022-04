Grande partenza per la Festa del Tulipano con migliaia di visitatori a Castiglione del Lago, si prosegue fino al 1 Maggio

Ha preso il via a Castiglione del Lago l'attesa Festa del Tulipano e di Primavera: ed è stata subito una giornata da record con il centro del borgo lacustre invaso da migliaia di persone nel giorno di Pasquetta.

Emozioni, colori, profumi e sapori per una cinquantaduesima edizione fra tradizione e novità. «La novità del picnic al Poggio del Belvedere è la prima sorpresa positiva di questa nostra festa – ha detto il presidente dell'associazione Eventi Castiglione del Lago, Marco Cecchetti –, una splendida zona, risistemata dai nostri volontari, con la fondamentale collaborazione tecnica e operativa dell’Amministrazione comunale: l’area picnic ha riscosso un grande successo, apprezzatissima da turisti e cittadini castiglionesi. Nel primo giorno protagonisti i fiori e le piante con la Fiera del Fiore, in attesa dell’arrivo, nel fine settimana, dei veri protagonisti della festa: i tulipani di tutti i colori, ormai uno dei simboli di Castiglione del Lago, che abbelliranno le strade, le piazze, le vetrine, i balconi e soprattutto ricopriranno i carri allegorici, dedicati quest’anno a Federico Fellini».

Hanno avuto grande partecipazione le tre camminate mattutine: la “Passeggiata storico artistica” per le vie del paese organizzata dall’associazione “Quelli del ’65”, la “Camminata di 5 km” a cura di “Sportivamente ASD” e lo “Street Walkout del Tulipano” organizzata dalla Palestra Perfect per raccogliere fondi per l’Ucraina».

Colori e... sapori

Una delle principali novità riguarda i sapori e le tradizioni enogastronomiche del territorio. Nella Taverna del Tulipano, tutte le sere e a pranzo il 24 e 25 aprile e il 1° maggio, verranno presentate e proposte, con il coinvolgimento di tutte le principali sagre culinarie della zona, alcuni dei piatti tipici che caratterizzano una lunga storia “di lago” e “di terra”, accompagnate dagli ottimi vini del Trasimeno. Ogni sera, a rotazione, ci saranno serate dedicate ai tanti piatti tipici del territorio.

Apprezzatissime, nella prima giornata, la grandissima ruota panoramica in piazza Dante Alighieri e la pista da ballo al Poggio con tante serate a tema previste tutti i giorni.

I volontari in questi giorni stanno lavorando per ultimare i carri allegorici, grandi protagonisti della Festa del Tulipano, interamente decorati con petali di tulipano e che sfileranno nei giorni 24, 25 e il 30 in notturna. Quest’anno il tema è “Fellini e il cinema italiano”, simbolo della nostra creatività, ambasciatore della cultura e della grande ripartenza sociale ed economica degli anni 50 e 60 dello scorso secolo. Parte un concorso che farà vincere il carro più votato con l’hashtag #iotifoper fra il numero 1 (colore giallo) “Fellini”, il numero 2 (verde) “Venezia del Casanova” e il numero 3 (rosso) “Roma è il cinema”. I carri 2022 rappresenteranno quindi la voglia di stare insieme e il rilancio del buon vivere italiano.