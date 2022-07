Grande Musica al Festival Villa Solomei e prima esecuzione mondiale del Pater Noster, in onore del Papa

Grande Musica al Festival Villa Solomei e prima esecuzione mondiale del Pater Noster commissionato a Dan Forrest dalla Fondazione Cucinelli. Uno spettacolo unico, seguito da un numero impressionante di appassionati. Sul palco ben tre corali: il Canticum Novum di Solomeo, la Corale Alboni di Città di Castello (con Marcello Marini maestro del coro), il Coro polifonico Città di Tolentino (con Aldo Cicconofri maestro del coro). Insieme all’Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Fabio Ciofini. Guest Star: i soprani Samantha Faina, Melissa D’Ottavi e il tenore Davide Sotgiu.

In esecuzione Il “Requiem for the living” (2013) di Dan Forrest (che, insieme a Jubilate Deo, 2016, è entrato nel repertorio corale/orchestrale standard nel mondo). A seguire, l’opera dedicata a Papa Francesco, commissionata da Brunello e Federica Cucinelli. Un impegno grandissimo, un’esecuzione superba. Beato chi potrà dire “Io c’ero”.