Grande Kermesse popolare a Prepo. Quando San Marco Evangelista parla… perugino. L’organizzazione coinvolge l’Accademia del Dónca. Nelle persone del fondatore Sandro Allegrini e del pluridecorato attore e regista Leandro Corbucci.

Una tradizione popolare che si perpetua. Radicando – come ricorda don Antonio – al 1772. Storia e folclore che si dipanano attraverso i secoli senza interruzione. Certo: il Santo viene oggi portato con un furgoncino attrezzato dall’onnipresente Eutimio. Ma la fede è autentica e la partecipazione convinta. Fede in chiesa e nella buona sorte della lotteria. Ma c’è sempre il panino… di consolazione a rallegrare un pomeriggio sotto la minaccia costante della pioggia, ma con squarci di sole. Dicono gli organizzatori: “Ci protegge San Marco”. E non piove. Né grandina, come nel ternano.

Una Festa grande che si dipana fra manifestazioni di fede (liturgie, processioni) e concorso di popolo per lotteria, panini, coinvolgimento dei “ragazzi” della vicina Casa del Nibbio, struttura per disabili il cui diurno è adiacente al luogo dove è montato il palco e dove si propone una affabulazione perugina assecondata dal nostro Inviato Cittadino. Con Corbucci che si fa persuaso portavoce della pagina di Spinelli e Migliarini, di Ceccucci e Mirabassi, di Cicuti e Breccolenti. Vale a dire: degli autori più amati dalla città del Grifo.

Tanta la partecipazione e alto l’entusiasmo del pubblico. Convinta adesione dello stesso parroco don Antonio Paoletti (nipote del carissimo vescovo Giuseppe Chiaretti) che accoglie e saluta, sottolineando come la lingua perugina, pur essendo lui ternano, gli arriva e lo diverte.

NOTERELLA STORICA. Racconta la storia locale che alla tradizionale devozione mariana si sia aggiunta quella a San Marco Evangelista in ragione del fatto che la vocazione agricola della parrocchia (40 famiglie fornivano a Perugia latte, frutta e ortaggi) richiese la protezione del santo che intercedesse contro il maltempo (“a fulgure et tempestate libera nos…”). La Festa di San Marco del 25 aprile fa capo al 1772, come ricorda il “Diario perugino”. E ancora dura.