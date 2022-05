Grande kermesse al Parco Bellini con la giocata benefica 'Mercante in Fiera Umbria Verde' con le 130 carte di Francesco Quintaliani

Grande kermesse al Parco Bellini con la giocata benefica ‘Mercante in Fiera Umbria Verde’ utilizzando le 130 carte di Francesco Quintaliani. Disegni d’autore come chiave di volta di un’operazione benefica che ha visto coinvolti tanti ponteggiani e non solo.

Tutti nella condivisione di un obiettivo: quello di raccogliere fondi per la Casa del Nibbio, struttura per ospiti con disabilità e per i progetto “Dopo di noi”. La presidente della Comunità Capodarco, Francesca Bondì, ha ringraziato per la generosa iniziativa. Animata dall’intervento di un ospite particolarmente vivace: il giovane Pierluigi, la cui entusiastica intromissione ha commosso e divertito.

Tanti i premi in palio, offerti da artisti del nostro territorio. Animazione comica in lingua perugina degli attori Leandro Corbucci e Gian Franco Zampetti. Organizzazione di Leonardo Belardi e Mila Breccolenti, validamente coadiuvati da Barbara Quintaliani.

Madrina dell’evento la giornalista Paola Costantini, affiancata dal nostro Sandro Allegrini che delle giocate benefiche ha esperienza di lungo corso.

Roberto Baldassarri, presidente del Circolo 1° Maggio, ha dato il benvenuto. Ha fatto seguito il saluto del sindaco Andrea Romizi. Cui Allegrini ha chiesto conto dei numerosi interventi di Art Bonus che pongono Perugia in testa alla classifica nazionale per numero di adesioni e significative realizzazioni di manutenzione e recupero di beni storico-antiquari. Prossimo obiettivo: l’Arco della Pesa (o dei Tei) cui si porrà mano in tempi brevi.

Alla fine, tutti entusiasti, tutti contenti per un’iniziativa che si è rivelata in grado di coniugare arte, cultura, beneficenza e socialità.