Grande evento al Manu fra musica, danza e improvvisazione. Ospite il compositore statunitense George Cork Maul. Un pomeriggio da ricordare, quello che ha visto esibirsi un mix di artisti di vaglia fra diplomati e studenti del Conservatorio, oltre che allievi dell’Istituto musicale Frescobaldi, diretto dal Maestro Arbonelli. Apertura con un ottetto di clarinetti, fra i quali abbiamo intercettato un clarinetto contrabasso, rara avis nel panorama musicale locale e nazionale. Collegamento con gli USA per proporre un “Circus Minimus”, del musicista statunitense Timothy Lee Miller, narrazione in sei quadri, per la direzione di Arbonelli.

Affabulazione straordinaria fra atmosfere felliniane e sarabande degli animali, step magistralmente introdotti da Natalia Benedetti, musicista e organizzatrice di vaglia. Poi un quintetto che propone “Por una cabeza” di Gardel e “Lilita” di Oldyard, tango in stile italiano. A seguire l’intervento coreutico dei danzatori Filippo Sodi e Mattia Budelli, i quali ‘improvvisano sulle improvvisazioni’ dei giovani che hanno seguito lo stage del Maestro statunitense George Cork Maul, ormai civis perusinus ad honorem (per la sua regolare frequentazione della nostra città da diversi anni).

Addirittura si invita il pubblico a proporre un tema (quello dell’acqua, in questo caso) sul quale si eseguiranno improvvisazioni musicali e di danza. Un’occasione di arte polivalente che ha molto soddisfatto la direttrice del Manu, Maria Angela Turchetti, e il numeroso pubblico. Del che si debbono sentitamente ringraziare Giovanni Tanzarella, Giammarco Santoni, Benedetta Alessandretti, Valentina Betti Sorbelli, Luca Parisi, Letizia Rossi, Fabrizio Bardelli, Flavia Arbonelli (voce), Andrea Foreschi (chitarra), Ruben Pompei (sax), Bruno Mancuso (tromba), Filippo Sodi, Matteo Budelli, Guido Arbonelli, Natalia Benedetti, George Cork Maul.