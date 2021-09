Grande Classica al Borgo. I concertisti si ammalano. Li sostituisce Sandro Lazzeri, patron del Guitar Festival. Quando arte e generosità vanno a braccetto.

Un’improvvisa indisposizione costringe ad annullare il previsto concerto nella chiesa di S. Antonio abate al Borgo. Che si fa? Ci pensa Sandro Lazzeri a subentrare, proponendo un ricco programma sotto il segno della Spagna.

Dice: “Giusto ieri ho tenuto questo stesso concerto e mi dispiaceva mandare a casa tante gente convenuta all’evento di corso Bersaglieri”.

Il concerto ha proposto brani di Isaac Albénitz, fra i quali il Capriccio Catalano e l’intramontabile Asturias.

La seconda parte è stata dedicata ad autori meno conosciuti e facenti parte di una ricca collezione dedicata ad Andrè Segovia. Dunque di elevata difficoltà tecnica e interpretativa.

Come previsto, Lazzeri si è dimostrato all’altezza, divertendo e coinvolgendo i tanti appassionati di chitarra intervenuti. Come Michelangelo al suo Mosè, Lazzeri ha detto allo strumento “Perché non parli?”. E l’ha fatto ‘parlare’.