INVIATO CITTADINO La Grande Classica al Borgo propone un inedito duo chitarra-pianoforte

La Grande Classica al Borgo propone un inedito duo chitarra-pianoforte. Una coppia di musicisti uniti sul pentagramma e nella vita. Lui, Emiliano Leonardi, chitarrista classico, ha impalmato la bravissima pianista ucraina Ielyzaveta Pluzhko.

Entrambi hanno all’attivo un bel percorso artistico. Leonardi eccelle sia in veste di solista che in orchestra e in formazioni cameristiche. Ha suonato nell’universo mondo vincendo concorsi di rango.

Direttore artistico del Todi Festival nel biennio 2011-2012. Lo è tuttora, dal 2008, del Festival chitarristico “Suoni dal legno”. Qui ha ospitato da Jethro Tull a Franco Cerri, da Ermal Meta a Concato. Si esibisce in elettrica con la Band Scarlatto che accompagna Mogol nelle sue conferenze-concerti. È didatta e ricercatore.

Ielyzaveta Pluzhko è vincitrice di concorsi internazionali, ha suonato in tutto il mondo, si esibisce in duo e da solista.

L’inossidabile coppia ha proposto un programma fondamentalmente contemporaneo e di notevole difficoltà. Brani di Schwertberger e Scapecchi, Rodrigo e Tansman.

Il Guitar Festival di Sandro Lazzeri ha preso il volo.