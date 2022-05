Grande attesa per Caccia Village, la fiera del mondo della caccia e del tiro: le novità annunciate oggi a Perugia

Prezzo non disponibile

Dal 13/05/2022 al 15/05/2022

Tutto è pronto a Bastia Umbra per ospitare dal 13 al 15 maggio 2022 il Caccia Village, il Salone Nazionale della Caccia e del Tiro tra i più importanti in Italia. Oggi a Palazzo Donini la presentazione dell'evento che aprirà le porte del Centro Fieristico Umbriafiere agli appassionati del mondo venatorio, e a chiunque voglia avvicinarsi a questa attività.

Presenti all'incontro l’Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni; la Sindaca di Bastia Umbra, Paola Lungarotti; l’Assessore allo Sport di Bastia Umbra, Filiberto Franchi; il Presidente di Umbria Fiere, Lazzaro Bogliari; il Presidente della FITAV, Federazione Italiana Tiro a Volo Luciano Rossi e il Presidente del Caccia Village, Andrea Castellani.

Sono emerse idee e progetti per una nuova edizione che lascia grande spazio alla formazione.

Le tre giornate di quest'anno vedranno eventi tematici, attività seminariali, dimostrazioni, presentazioni di libri e di percorsi di formazione nei quali interverranno esperti e consulenti tra i più apprezzati nel panorama internazionale.

“Una ripartenza di qualità per il mondo della caccia e del tiro - afferma Andrea Castellani, Presidente di Caccia Village - che aspetta da tre anni il ritorno della manifestazione”.

Come è organizzata la manifestazione

Da quest’anno la fiera prevede due dimensioni: interno, ed esterno. Nella parte allestita all’interno sarà possibile incontrare le grandi aziende e i loro prodotti e fare formazione certificata nelle apposite aree.All'esterno ci saranno le linee di tiro e spazi dedicati alla cinofilia.

Tutto è declinato intorno a 4 nuclei tematici.

Cibo Selvaggio: la filiera della carne di selvaggina sarà protagonista. Si approfondiranno attraverso seminari, conferenze, interviste e show cooking le proprietà organolettiche, quelle nutrizionali e molto altro.

Educational e corsi di formazione certificati: il centro La Foresta organizzerà i numerosi corsi e seminari avvalendosi di grandi esperti. Tre saranno le macro categorie: a) Corsi di formazione certificati, al termine dei quali verranno rilasciati ai partecipati certificati e attestati, la cui validità è per tutto il territorio nazionale; b) Corsi e seminari di tipo culturale e tecnico a cura di cacciatori professionisti e grandi esperti delle varie tematiche con il rilascio di attestati di partecipazione; c) Presentazioni aziendali sulle principali news.

Usato garantito: una grande opportunità che mira a far incontrare domanda e offerta, con la possibilità di conoscere e toccare con mano le migliori offerte delle principali aziende e armerie gardonesi in termini di usato di grande qualità.

Museo della Beccaccia proprio dentro al Caccia Village 2022. Durante tutta la manifestazione il museo di Anghiari si trasferirà, infatti, con le sue opere a Bastia Umbra.

Non mancheranno le esperienze presso le linee di tiro gestite dalle più prestigiose aziende del settore, a cui quest’anno per la prima volta se ne aggiunge una dedicata al mondo dell’avancarica.

Ancora, ci saranno anche spettacoli di shooting, con i recordman internazionali Raniero Testa e Davide De Carolis. Il tutto patrocinato dalla Federazione Italiana Tiro a Volo.

Ampio spazio avrà poi il tiro con l’arco, grazie alla presenza dei maestri Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia.

Inoltre, per gli appassionati ci sarà anche una 2 giorni di Villaggio della cinofilia e della cinotecnica curati da Serena Donini.

Infine, partner strutturale della manifestazione sarà l’Ente Fiera di Zagabria, che vedrà la Croazia partecipare come Paese Ospite nel nome della concordia e dell’amicizia fra i popoli nel segno della caccia.

Per i lettori di Perugia Today è prevista un apposito voucher promozionale per accedere all'evento: ecco come ottenerlo.