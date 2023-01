Gran Tour Perugia sulla tracce di Mario Angeloni e alla scoperta delle chiese nascoste

Tornano le visite guidate a Perugia e le passeggiate tematiche. Sabato 14 gennaio, alle 16, il tour ripercorrerà la “Storia del primo antifascismo a Perugia” e di Mario Angeloni con una passeggiata immersiva condotta da Luca Gatti nei luoghi raccontati nel suo libro 36, un romanzo storico edito da Bertoni ambientato nel periodo della Belle Epoque a Perugia. Costo 12 euro, gratis fino ai 12 anni.

Domenica 15 gennaio, alle 10.30, nuovo appuntamento alla scoperta delle “Chiese nascoste” nei cinque rioni del centro. La tappa è nel Rione di Porta Sole - Sant’Antonio – Porta Pesa per visitare l’oratorio e la chiesa di Sant’Antonio Abate. Costo 12 euro, gratis fino ai 12 anni. In collaborazione con il Tavolo delle Associazioni del centro storico. A seguire aperitivo offerto.

Domenica 15 gennaio, ore 15.30, Perugia Etrusca. Seguendo le antiche mura e le porte, conosceremo le origini della città percorrendo un percorso di trekking urbano nel centro storico e visiteremo il suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. Percorrendo vie e vicoli dell'acropoli poco conosciuti, faremo una piacevole passeggiata domenicale in città. Ideale non solo per i turisti, ma anche per i perugini. Costo 15 euro compreso biglietto del Pozzo Etrusco, gratis fino ai 6 anni, 10 euro fino ai 10 anni.