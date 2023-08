Alla scoperta delle meraviglie di Perugia, con Gran Tour viaggio tra la basilica di San Pietro e il Cimitero monumentale

Gran Tour Perugia non si ferma e dedica il fine settimana al capoluogo umbro, ai suoi iconici panorami e alla viva arte che ne caratterizza l’animo. Tre visite guidate tra il 26 e il 27 agosto condurranno il visitatore fra i più bei punti di vista della città, alla scoperta del Cimitero monumentale, dell’abbazia di San Pietro, e infine un viaggio alla mostra Nero Perugino Burri.

Sarà possibile visitare la basilica di San Pietro tutti i giorni, alle 16.30, fino al 26 agosto. Un suggestivo luogo del silenzio dalla grande bellezza architettonica, contenitore di numerose opere d'arte e prima sede vescovile nel capoluogo umbro.

Nel cuore di Borgo Bello verranno approfondite le vicende legate alla macchina di altare che i monaci commissionarono al Perugino intorno al 1500. Di questa rimangono però solo le predelle in quanto la pala, ora esposta al Musée des Beaux-Arts di Lione, così come "Lo sposalizio della Vergine" nella Cappella del Santo Anello in Cattedrale, fu trafugata e portata via durante le requisizioni napoleoniche del 1798. Le predelle si salvarono e rimasero nel capoluogo umbro grazie all’intervento dei monaci che, allora, riuscirono a nasconderle essendo di più piccole dimensioni. Costo della visita guidata 15 euro a persona, comprensivo di biglietto di ingresso, gratuita fino a 12 anni

Sabato 26 agosto, alle ore 18.00, si potrà ammirare Perugia dall'alto con una visita che porterà i partecipanti a percorrere i 243 gradini della suggestiva Torre degli Sciri, unica rimasta fra quelle che nel Medioevo andavano a caratterizzare il profilo urbano del capoluogo umbro. Un viaggio che, tra storia e aneddoti, approderà sulla splendida terrazza da cui ammirare un panorama mozzafiato che si apre su tutta la città. Durante il percorso, anche un passaggio alle due cappelle di San Michele e di San Salvatore, recentemente restaurate. Costo della visita guidata euro 15 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Domenica 27 agosto alle 10.00 passeggiata al Cimitero monumentale della città, vero e proprio scrigno d'arte a cielo aperto eretto dopo l'editto napoleonico di Saint Cloud di inizio Ottocento, che stabilì che i luoghi di sepoltura dovessero essere collocati fuori dalle mura urbiche. Tra viali alberati e gallerie monumentali si andrà a conoscere più da vicino la storia di alcuni dei sepolcri di importanti personaggi che vi trovano riposo eterno. Costo della visita guidata 12 euro a persona, gratuita fino a 12 anni.

Alle 10.30 consueta visita alla mostra Nero Perugino Burri, promossa dalla Fondazione Perugia e Fondazione Burri a palazzo Baldeschi. Un dialogo fra le opere di due tra i più grandi artisti umbri, Pietro Perugino e Alberto Burri, attraverso il comune denominatore del nero, soluzione cromatica suggestiva adottata da entrambi. L'esposizione fa emergere i tratti distintivi di due artisti pari per grandezza e solo apparentemente distanti. L'appuntamento si ripeterà fino al termine della mostra, 2 ottobre, con cadenza settimanale. Costo della visita guidata 12 euro a persona, comprensivo di biglietto di ingresso.