Gran Tour Perugia, fine settimana sul filo del mistero

Prossimo fine settimana in compagnia di Gran Tour Perugia sul filo del mistero, con la visita alla chiesa della Compagnia della Morte e un racconto sulle storie funeste in città, ma anche della bellezza con una passeggiata lungo le mura e le porte del capoluogo umbro alla scoperta delle nostre origini etrusche.

Si inizia sabato 3 febbraio alle 16 con la visita alla chiesa della Compagnia della Morte in piazza Piccinino, luogo solitamente inaccessibile, poco noto ma ricco di storia e sede della Confraternita della Misericordia, tutt'ora attiva. I membri di questa confraternita, nata nel 1570, si occupavano di dare degna sepoltura ai poveri e ai giustiziati, veri e propri antesignani delle attuali pompe funebri.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni. Evento dog friendly

Domenica 4 febbraio alle 10.30 si va per la "Perugia in giallo. Storie funeste in città". Tante, infatti, seppur sconosciute ai più, le storie che hanno portato tormento fra le strade e le piazze della città già a partire dal Medioevo. Quello che andrà in scena sarà un tour “noir”, che nulla ha da invidiare alle icone europee, come Parigi o Londra con i loro fatti e misfatti, e che porterà alla scoperta di angoli più o meno conosciuti dell’acropoli che nascondono torbidi segreti.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni. Evento dog friendly

Alle 15.30 torna una delle passeggiate più apprezzate lungo la "Perugia etrusca", un trekking urbano-archeologico, ideale sia per i turisti che per i cittadini, che si snoda per le vie e i vicoli meno conosciuti dell'acropoli. Durante la passeggiata, si andrà alla scoperta del suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell'ingegneria idraulica e opera della maestria costruttrice etrusca, costruito nella seconda metà del terzo secolo a.C.

Costo della visita guidata comprensivo di biglietto di ingresso per il Pozzo Etrusco euro 16 a persona, 10 euro da 6 a 10 anni, gratuito fino a 6 anni non compiuti