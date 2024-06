Gran Tour, Perugia e il suo XX Giugno: gli appuntamenti del weekend

La Perugia a luci rosse ma raccontata in lingua inglese, il luoghi del XX Giugno, le origini etrusche del capoluogo umbro e un’escursione in notturna per avvicinarsi alle storie misteriose legate alla stregoneria nei secoli per gli appuntamenti del fine settimana in compagnia di Gran Tour Perugia.

Si inizia giovedì 20 giugno alle 18.30 con "Perugia a luci rosse” passeggiata in lingua inglese realizzata in collaborazione con la scuola di Inglese MyEs tra gli antichi quartieri a luci rosse del capoluogo umbro disseminati, prima dell’approvazione della legge Merlin negli anni Cinquanta, di luoghi di perdizione, bische e case chiuse. Durante la visita guidata ci si potrà immergere in un frammento della storia del costume e della società che ha caratterizzato la città di Perugia attraverso i secoli, dal Medioevo al secolo scorso.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly

Sabato 22 giugno alle 16 si visitano i "Luoghi del XX Giugno" special edition con San Pietro, in occasione delle celebrazioni del XX Giugno, percorso durante il quale si ripercorreranno gli avvenimenti delle stragi del 1859 a opera delle truppe pontificie di Papa Pio IX, che portarono poi, dopo la liberazione, all’annessione di Perugia al Regno d’Italia, attraversando i luoghi più significativi degli avvenimenti, da Sant’Ercolano fino all’abbazia di San Pietro dove i monaci nascosero, all'epoca, i patrioti. Seguirà brindisi al VentiVino di Borgo XX giugno.

Costo della visita guidata euro 16 a persona (comprensivo dell’ingresso in basilica)

Doppio appuntamento domenica 23 giugno. Alle 10.30 si parte per la “Perugia etrusca” trekking archeologico che, seguendo le antiche mura, si snoda lungo le vie e dei vicoli meno conosciuti dell'acropoli. Durante la passeggiata, si andrà alla scoperta del suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell'ingegneria idraulica e opera della maestria costruttrice etrusca, costruito nella seconda metà del terzo secolo a.C. Una passeggiata adatta sia per turisti che per cittadini curiosi di avvicinarsi alla storia della città.

Costo della visita guidata euro 16 comprensivo di ingresso al Pozzo etrusco, euro 10 fino a 10 anni, gratuito fino a 6 anni. Evento dog friendly

Alle 21 spazio a "Streghe, fantasmi e altri misteri" visita dedicata alla storia della stregoneria a Perugia nell’arco dei secoli, a partire dal periodo del Medioevo. Periodo tristemente noto fu tra il 14esimo e il 15esimo secolo con numerosi processi e relative condanne a morte di donne, ree dell'ignoranza comune popolare del tempo. Tra il 23 ed il 24 giugno la Chiesa festeggia San Giovanni Battista, in tutta Europa, invece, a questa data sono legati antichi riti e superstizioni, tanto da assumere folcloristicamente il nome di "notte delle streghe" durante la quale, secondo le credenze popolari, incantatrici di ogni parte del mondo si riuniscono spiritualmente in un unico grande sabba per dare il via a rituali e pratiche magiche. Fra i luoghi toccati durante il tour anche il Tribunale dell’Inquisizione, che trovava la sua sede a ridosso della chiesa di San Domenico in corso Cavour, e Campo Battaglia dove le suddette subirono la condanna a morte, bruciate al rogo.

Ma la passeggiata sarà anche occasione per parlare di altri misteri tra fantasmi, fatture d’amore, luoghi infausti, antichi veleni e altro ancora. Al termine della passeggiata, sarà consegnata ai partecipanti una bottiglietta di acqua lustrale: sempre secondo la tradizione, nella notte di San Giovanni si mettono a macerare fiori ed erbe odorose nell’acqua con la quale, il giorno dopo, è di buon auspicio lavarsi viso e mani.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly