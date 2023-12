Gran Tour Perugia tra chiese nascoste a Porta Eburnea e la magia della tessitura

Due gli appuntamenti in programma per il prossimo fine settimana culturale in compagnia di Gran Tour Perugia. Sabato 16 e domenica 17 dicembre si spazierà infatti tra l’arte dei maestri tessitori e le chiese nascoste nel Rione di Porta Eburnea. Ma non solo, parte infatti una nuova iniziativa che, in occasione di queste festività natalizie, fino al prossimo 7 gennaio, vede Gtpg promuovere per i “fedelissimi” appassionati di visite guidate uno specifico tour alla mostra “Il Perugino di San Pietro” per condividere insieme, tutti i pomeriggi alle 16, le meraviglie dell’arte di Pietro Vannucci, contestualizzate nella suggestiva abbazia di San Pietro al prezzo speciale di 3 euro, anziché di 6.

Si inizia sabato 16 dicembre alle 16 con la visita al Museo laboratorio di tessitura a mano Giuditta Brozzetti. Marta Cucchia, quarta generazione della famiglia che prosegue la tradizione della tessitura a mano, accompagnerà i fruitori alla scoperta di questo luogo straordinario: un laboratorio artigianale che si trova all'interno di una chiesa sconsacrata di rara bellezza.

Costo della visita guidata euro 13 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Domenica 17 dicembre alle 16 sarà la volta di Chiese nascoste: Rione Porta Eburnea, terzo appuntamento alla scoperta dei gioielli che si trovano nei cinque rioni di Perugia a caccia di chiese meno note ai più, ma non per questo meno ricche di storia e di opere d'arte. Lungo la passeggiata a Porta Eburnea si potrà ammirare la piccola ma suggestiva chiesa del Collandone e visitare la chiesa di San Giovanni di Dio, più conosciuta come ex Fatebenefratelli.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni.