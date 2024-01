Animali fantastici disseminati nella città con il Gran Tour di Perugia

Doppio appuntamento con Gran Tour Perugia nel fine settimana in arrivo, durante il quale si andrà alla scoperta degli animali mitologici e stilizzati disseminati per il capoluogo umbro e si potranno ammirare alcuni suggestivi oratori solitamente chiusi al pubblico, accompagnati da storie, aneddoti e misteri ad essi legati.

Si inizia sabato 13 gennaio alle 16 con "Animali fantastici e dove trovarli?", un viaggio immersivo tra le vie del capoluogo umbro alla caccia di animali “di pietra” (e non solo). L'insolita passeggiata vedrà Perugia trasformarsi in una sorta di "giungla di arte e storia" in cui riscoprire animali mitologici e stilizzati che, silenziosi, popolano la città. Un'esperienza originale adatta anche ai bambini.

Costo della visita guidata 12 euro, gratuito fino ai 12 anni.

Domenica 14 gennaio sarà la volta di "La via degli oratori" (new edition) che vedrà protagonisti luoghi solitamente inaccessibili tra piazza Piccinino e corso Bersaglieri. La visita guidata sarà occasione per ammirare l'oratorio della Morte, nella chiesa nata nel 1570 nella quale la Confraternita della Misericordia dava degna sepoltura ai poveri e ai giustiziati, l'oratorio di San Benedetto, l'oratorio di Sant'Antonio Abate e, in via del tutto esclusiva, l'oratorio di San Giovannino.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni.