Viaggio nelle meraviglie di Perugia, il fine settimana di Gran Tour: tutte le visite guidate

Un fine settimana tra il Rione di Porta San Pietro, una passeggiata nella Perugia etrusca e arte tra la Galleria nazionale dell'Umbria, palazzo Baldeschi e il complesso museale di San Pietro per chiudere le festività natalizie e aprire il nuovo anno con Gran Tour Perugia.

Si inizia venerdì 5 gennaio alle 16 con "Chiese nascoste: Rione di Porta San Pietro" che chiude il filone legato agli angoli nascosti nei rioni della città. Durante la visita guidata - itinerario inedito - si entrerà in luoghi praticamente sconosciuti ai più, come, tra gli altri, la chiesa di Santa Lucia, l'ex oratorio di Santa Maria Maddalena e la chiesa della Madonna di Braccio.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Sabato 6 gennaio alle 15.30 sarà la volta di "Perugia etrusca" trekking urbano-archeologico, ideale sia per i turisti che per i cittadini, che si snoda lungo le vie e dei vicoli meno conosciuti dell'acropoli. Durante la passeggiata, si andrà alla scoperta del suggestivo Pozzo Etrusco, capolavoro dell'ingegneria idraulica e opera della maestria costruttrice etrusca, costruito nella seconda metà del terzo secolo a.C.

Costo della visita guidata comprensivo di biglietto di ingresso per il Pozzo Etrusco euro 16 a persona, euro 10 da 6 a 10 anni, gratuito fino a 6 anni non compiuti.

Domenica 7 gennaio alle 16 si celebra l'Epifania con un pomeriggio al museo e la visita guidata "Le adorazioni dei Magi alla Galleria nazionale dell'Umbria". Dalle opere di Pietro Vannucci, il Perugino, a quelle del Maestro da Paciano, a Bartolomeo Caporali e ad altri artisti attraverso i quali si svilupperà un viaggio nella storia dell’arte custodita nel più importante museo della regione.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Infine, sabato 6 domenica 7 gennaio alle 17 prenderanno il via gli ultimi due appuntamenti con la mostra "Nero Perugino Burri", promossa dalla Fondazione Perugia e Fondazione Burri a palazzo Baldeschi, che propone un dialogo fra le opere di due tra i più grandi artisti umbri, Pietro Perugino e Alberto Burri, attraverso il comune denominatore del "nero", soluzione cromatica suggestiva e peculiare adottata da entrambi. L'esposizione fa emergere i tratti distintivi di due artisti pari per grandezza e solo apparentemente distanti.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, comprensivo di biglietto di ingresso.

Inoltre, fino al prossimo 7 gennaio Gran Tour Perugia promuove per gli appassionati di visite guidate uno specifico tour alla mostra “Il Perugino di San Pietro” al complesso museale di San Pietro per condividere insieme, tutti i pomeriggi alle 16, le meraviglie dell’arte di Pietro Vannucci, contestualizzate nella suggestiva abbazia di San Pietro al prezzo speciale di 3 euro, anziché di 6.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp).