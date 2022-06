Gran galà del Bicicletterario, a Perugia la cerimonia di premiazione in occasione della Ciclostorica Francesco nei sentieri

Un concorso letterario assolutamente unico nel suo genere, che lega il mondo delle opere letterarie a quello della bicicletta. Si chiama Gran galà del Bicicletterario, ed è la finalissima del primo festival al mondo di opere inedite di narrativa e prosa breve, poesie, aforismi e sentenze dedicate alle due ruote senza motore. Si svolgerà a Perugia sabato 18 giugno alle 16.30 alla Sala dei Notari di palazzo dei Priori, in occasione della manifestazione cicloturistica d’epoca Francesco nei sentieri.

In questo contesto verranno letti e premiati i componimenti più belli tra i vincitori delle cinque edizioni del concorso, iniziato nel 2015 e arrivato fino al 2019, per poi interrompersi con la pandemia. Perugia è stata scelta proprio in virtù del ‘corteggiamento’, evidentemente efficace, che Cesare Galletti, presidente dell’Asd Francesco nei sentieri, ha fatto in questi anni alla manifestazione, oltre che per la reputazione che la cicloturistica Francesco nei sentieri ha saputo conquistarsi arrivando alla settima edizione, in programma sabato 18 e domenica 19 giugno tra Perugia, fiume Tevere e lago Trasimeno.

Sarà una giuria qualificata a decretare i vincitori assoluti delle cinque edizioni del Bicicletterario tra la categoria Adulti (da 17 anni in poi), anche se il premio, nella sua location di nascita, Scauri di Minturno (Latina), prevede anche le categorie Bambini (fino a 11 anni) e Ragazzi (12-16 anni).

Un abbinamento affascinante quello tra Francesco nei sentieri e Il Bicicletterario, che uniranno sport e cultura all’insegna della passione per la bicicletta.

Dalla ‘trasferta’ perugina del Gran galà del Bicicletterario è nata anche una ricca raccolta antologica, acquistabile in occasione dell’evento a palazzo dei Priori, che racchiude le opere dei vincitori (le prime tre posizioni delle sezioni 'racconti brevi', 'mini-racconti' e 'poesie') e i destinatari delle menzioni speciali, arricchito, inoltre, da speciali contributi, a partire da quello di Emilio Rigatti, presidente onorario della Giuria, di Paolo Rumiz, Timisoara Pinto, Alessandra Schepisi, Carlo Delfino e Alessio Berti.

La conduzione del galà sarà affidata a Marianna Chianese, coadiuvata da Veruska Menna, attrice e scrittrice, che insieme ad Alessio Berti curerà la lettura delle opere premiate.

La ciclostorica di domenica 19 giugno

Domenica 19 giugno, infine, tutti in sella in abbigliamento d’epoca per la cicloturistica Francesco nei sentieri. Attesi circa 150 partecipanti, tra cui Fabrizio Ravanelli, testimonial dell’evento. Due i percorsi: uno corto di 52 chilometri e dislivello di 723 metri, e l’altro, più lungo, di 98 chilometri, con dislivello di 1361 metri. L’appuntamento è ai Giardini del Frontone a Perugia, dalle 6.30 alle 8, per poi proseguire verso la Fontana Maggiore da dove si partirà alle 8.30. Previsti diversi punti di ristoro (in località San Marino di Perugia, Umbertide, Castel Rigone, Montecolognola, Collesanto di Magione, Magione, poi ancora Perugia), a cura di associazioni del territorio e Proloco.

All’arrivo, a Perugia, ci sarà pasta party e il pomeriggio sarà allietato da balli in stile anni ‘30 in piazza IV Novembre.

Infine la sera, alle 21, si potrà assistere al concerto ‘Cent’anni di baci 500 di cioccolato’ di UmbriaEnsemble, al Chiostro della Cattedrale di san Lorenzo. Ad arricchire la manifestazione, la domenica mattina, ci sarà anche una visita guidata gratuita al Museo archeologico nazionale dell’Umbria.