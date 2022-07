Gran finale per Trasimeno Blues con il bluesman Eric Gales e la presentazione del libro “E quello sguardo Blues” di Marco Di Grazia

Gran finale per Trasimeno Blues con il bluesman Eric Gales, tra i più grandi chitarristi della scena Rock Blues attualmente in circolazione e fresco vincitore del "Blues Music Award" per l'ultima giornata del festival, in programma domenica 24 luglio a Castiglione del Lago, che propone anche presentazioni di libri e concerti gratuiti in piazza e per le vie del centro storico.

La 27esima edizione di Trasimeno Blues è arrivata al suo gran finale dopo aver portato in Umbria le migliori espressioni contemporanee del blues e delle sue varie declinazioni. Sono infatti giornate intense di musica e cultura quelle che ora, dal 20 luglio, stanno animando il centro storico di Castiglione del Lago e che vedono lo scenario magnifico della Rocca Medievale ospitare alcuni tra i più autorevoli interpreti della scena internazionale.

La quinta e ultima giornata di domenica 24 luglio sarà caratterizzata dal live attesissimo dello straordinario bluesman Eric Gales, tra i più grandi chitarristi della scena Rock Blues attualmente in circolazione e fresco vincitore del "Blues Music Award" quale miglior chitarrista dell'anno (ore 21.30, ingresso 15 euro).

Già bluesman prodigio negli anni Ottanta, Gales è oggi considerato tra i migliori chitarristi sulla scena internazionale con quel Blues che si mischia al Rock duro come suo marchio di fabbrica. A Trasimeno Blues 2022 presenterà il suo ultimo album grintoso e ispirato, “Crown” prodotto nel 2022 da Joe Bonamassa. Uno show esplosivo di Blues, Soul, Funk, Rock con tanto groove, una chitarra trascinante e una voce fascinosa fra echi hendrixiani e segni di modernità.

Con la presentazione del libro “E quello sguardo Blues” di Marco Di Grazia si aprirà la ricca giornata di domenica 24 luglio (ore 17.30, Palazzo della Corgna, ingresso gratuito). Dopo “Fra la via Aurelia e il Mississippi – Sei racconti in Blues” altri sei racconti che attraversano un ideale ponte fra la nostra terra e quella del Delta, dove il Blues è nato e dove ci sono tutt’oggi le radici i cui frutti si sono sviluppati dappertutto. Altri sei racconti dello scrittore Marco Di Grazia (esordisce negli anni ’90 come sceneggiatore di fumetti) che narrano di musica e musicisti, di demoni e leggende, di violenza, razzismo, amore e passione. E ancora di musica, attraverso le storie narrate e i suoi protagonisti.

Non mancheranno, replicando quelle di sabato 23 luglio, anche le incursioni musicali per le vie del centro storico, dalle ore 18 alle 23, della soul marching band Gli Sbandati. Street band composta da 15 elementi con strumenti a fiato e percussioni e con la voce di una cantante che partecipa allo spettacolo in forma itinerante. Incredibilmente empatici e versatili, propongono un repertorio comprendente brani Funk, Soul, R&B, Swing e Jazz. La loro performance animerà il centro storico contribuendo ad alimentare un’atmosfera festosa e spensierata.

Alle ore 18.30, in piazza Mazzini ad ingresso gratuito, appuntamento con il concerto dei Malick & The Smooth: un trio di giovani musicisti umbri che presentano in chiave acustica un repertorio composto da brani originali ed altri rivisitati con gusto personale, attraversando trasversalmente i diversi generi appartenenti alla Black Music, con particolare riguardo al Soul, al Blues ed al Jazz. Originali arrangiamenti del chitarrista Federico Papaianni in sinergia con il percussionista Alessio Lucaroni contribuiscono a mettere in luce il particolare valore della voce potente ed elegante del talentuoso Malick Ndiaye.

Il programma

SABATO 23 LUGLIO - Castiglione Del Lago

- Ore 17.30 - Palazzo della Corgna

ingresso gratuito

Presentazione del libro “People are strange - un poeta di nome di Jim Morrison” di Riccardo Lestini

- Ore 18.00 – 23.00 – Centro storico

GLI SBANDATI Soul Marching Band

- Ore 18.30 – piazza Mazzini

ingresso gratuito

LEBRON JOHNSON & ANDY PITT BAND

- Ore 22.00 – Rocca Medievale

ingresso € 15,00

SEUN KUTY & EGYPT 80

- Ore 24.00 – Darsena Bar Caffè

ingresso € 5,00

THE WILD SIDE

DOMENICA 24 LUGLIO - Castiglione Del Lago

- Ore 17.30 – Palazzo della Corgna

ingresso gratuito

Presentazione del libro “E quello sguardo Blues” di Marco Di Grazia

- Ore 18.00 – 23.00 – Centro storico

GLI SBANDATI Soul Marching Band

- Ore 18.30 – piazza Mazzini

ingresso gratuito

MALICK & THE SMOOTH

- Ore 21.30 – Rocca Medievale

ingresso € 15,00

ERIC GALES