Grace, Silvia Gribaudi omaggia l'arte di Canova

Al teatro degli Illuminati di Città di Castello, venerdì 24 marzo alle 20.45, protagonista la danza contemporanea d'autore con l'artista e coreografa Silvia Gribaudi e il suo Graces, una performance ispirata alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzo? tra il 1812 e il 1817. L’ispirazione e? mitologica: le 3 figlie di Zeus – Aglaia, Eufrosine e Talia – erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperita?.

Sul palco tre corpi maschili, tre danzatori (Siro Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo) dentro a un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilita? e tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto, dove il maschile e il femminile si incontrano, lontano da stereotipi e ruoli, liberi, danzando il ritmo stesso della natura.