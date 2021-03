"Good intentions", primo singolo per Jeffckott: il perugino Francesco Garaffa al debutto solista

È on line in tutte le piattaforme streaming Good Intentions, il primo singolo di Jeffckott per La Cura Dischi.

Jeffckott è il progetto “OneManBand” di Francesco Garaffa, songwriter e cantante perugino che, dopo diverse esperienze musicali con band heavy metal e rock, ha scelto di prendersi sulle sue sole spalle la musica che lo ha sempre accompagnato, seguendo l'esigenza di dare una forma compiuta ai brani che, negli anni, sono rimasti nel cassetto.

Il risultato è una proposta rock-blues acustica come sintesi di un lungo e variegato percorso artistico: “È stato un immenso lavoro su me stesso, come chitarrista perché ho dovuto imparare a suonare la chitarra acustica, strumento completamente diverso rispetto alla chitarra elettrica, e poi come cantante".

Good Intentions è accompagnata anche da un video sul canale You Tube di Jeffckott. Nasce dall’esperienza comune a tutti, quella del confronto con persone bugiarde, ipocrite e false che hanno paura di dire la verità ("Good intentions are your lies" ovvero "Le buone intenzioni sono le tue bugie").