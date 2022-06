Giugno alla Darsena di Castiglione del Lago, a tutta musica e c'è anche il festival Encuentro

Prende vita per una intensa stagione musicale nel mese di Giugno la Darsena di Castiglione del Lago. Si inizia venerdi 3 con i ritmi psichedelici dei Cacao Mental, band italo-peruviana che proporrà la sua "cerimonia tribale" a ritmo di cumbia. Il concerto nasce dalla collaborazione con il Festival di letteratura ispanoamericana Encuentro Perugia, che si svolgerà dal 3

al 5 giugno a Castiglione del Lago. Sabato 4 Giugno sarà la volta del concerto degli Slavi-Bravissime persone, band composta da vecchie conoscenze del panorama musicale italiano, tra cui Antonio Ramberti (Duo Bucolico), Marcello Jandu Detti (Supermarket, Giacomo Toni), Nestor Fabbri (Nobraino), Alfredo Portone (Supermarket, Giacomo Toni, Saluti Da Saturno, Jang Senato) e il Pitone (Howbeatswhy). Il gruppo ha deciso di portare in giro per l’Italia e l’Europa un progetto che parte dalle sonorità della musica gitana, percorre quelle dell’elettronica e sfocia nel pop, ideato ed arrangiato, però, per non passare nel circuito mainstream.

A completare il programma di giugno, Massimo Giangrande (11 giugno) con il suo folk d’autore dalle sonorità più moderne e “cinedeliche”, la Disco House contaminata dei Sonny Yea (18 giugno) e il rock polveroso dei Diraq (25 giugno).