Giovani, sostenibilità e musica: è tempo di Montegrillo & Friends

Fa tappa a Montegrillo, da venerdì primo a domenica 3 settembre, il cartellone delle feste di quartiere Perugia & Friends, organizzato dal Comune di Perugia nell’ambito del progetto Perugia Open district per rivitalizzare le tante aree della città compatta, chiamando a raccolta cittadini, associazioni e attività commerciali del territorio.

Montegrillo & Friends inizia venerdì alle 17 con la tavola rotonda ‘Montegrillo, il quartiere verde di Perugia. Proposte e prospettive’ a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali. Durante l’incontro, uno spazio sarà riservato alla missione Chimbate in Perù dell’operazione Mato Grosso. Nelle tre giornate, poi, alle 17, ci saranno l’apertura del villaggio, degli stand e del food truck in Piazza scuola; la pesca di beneficenza e l’angolo vintage al Bar Centro socioculturale Montegrillo; una mostra di modellismo statico e ferroviario nella sede del Gruppo modellisti perugini e la mostra dei 40 anni del gruppo Scout Asci Perugia 4 nella sede dell’associazione. Venerdì primo settembre si prosegue con l’animazione di Bibliobus, biblioteca itinerante del Comune di Perugia, che farà animazione per i bambini, il laboratorio di ceramica a cuerda seca, alle 18, a cura di Coccolarte (per iscrizioni Alicia: 3465904243), il laboratorio di percussioni (iscrizioni dai 6 anni in su, Federica 340.8903632) ed esibizioni di danza africana in cui sarà coinvolto il pubblico, la Cena green tra sostenibilità e sapori locali (prenotazioni obbligatoria 3475077332, 3494671250) alle 20 e la musica di Pedro live alle 21.30.

Ricca la giornata di sabato 2 settembre che prevede alle 9.30 una passeggiata guidata nel parco di Montegrillo con il riconoscimento e la raccolta di erbe spontanee (iscrizioni Alicia: 346.5904243), alle 16 un torneo di burraco (iscrizione Franca 3487308298) al centro socioculturale, mentre in Piazza scuola ci saranno alle 16 giochi in legno per bambini e ragazzi ‘Ludobus – io gioco ovunque’, alle 17 l’evento ‘Agorà: comunità educante in prima linea, educare i ragazzi nella rete’, a cui partecipano diversi soggetti coinvolti in questa importante tematica, alle 18.30 una lezione aperta di balli di gruppo Hakuna Matata e alle 21 il live con Roberto Galletti Gruppo spettacolo. Il programma di sabato propone inoltre un Torneo di Dragon goal a cura dell’Oratorio Astrolabio Parrocchia San Giovanni Apostolo (iscrizioni 3311512223) alle 21 e l’iniziativa Astronomi per una notte, a cura del professor Pierluigi Mencaglia e Masci Pg2, al Parco Anfiteatro alle 21.30.

Domenica 3 settembre Montegrillo & Friends ha in programma alle 9.30 ‘Alpaca al Parco di Montegrillo’ alla scoperta di un mondo straordinario con il ‘Bosco dell’Angelo’, alle 10 una passeggiata narrata sull’acquedotto con Leonardo Tassini (appuntamento in piazza dell’Acquedotto a Ponte d’Oddi per proseguire verso il parco di Montegrillo), sempre alle 10, al campo da calcio Parco Nord, un percorso di abilità per cani e sfilata canina aperta a tutti, mentre alle 16 un minicorso di cucina ‘Lo zafferano e non solo’ con Baldo&Riccia al centro socioculturale (iscrizioni Marta 3382819224). Sono previsti, poi, Sport di quartiere ‘Pentathlon’ con lezioni di prova e dimostrazioni di allievi, maestri e istruttori con prove gratuite per bambini e ragazzi, di diverse discipline, in Piazza scuola e nella sede di associazioni sportive. Ci saranno, ancora, alle 17 l’iniziativa ‘Conoscersi e ri-conoscersi il tratto del ri-tratto’ a cura di Luciano Tittarelli e Claudio Ferracci (iscrizioni Alicia 3465904243) all’Anfiteatro Parco Montegrillo, alle 19 la presentazione del murales ‘Antonio Meucci’ a cura dell’Associazione Fu. Bo. e si chiude in musica alle 21.30 con il live dei Sex Mutants rock band. Durante la festa, oltre Bibliobus, sarà presente il Csg centro servizi giovani del Comune di Perugia.