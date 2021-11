Giovani danzatori contemporanei in scena al Teatro Mengoni di Magione per l'Umbria Danza Festival

Umbria Danza Festival, la prima rassegna di spettacoli multidisciplinari ideata e curata da Dance Gallery, farà tappa venerdì 12 novembre, alle 21 al Teatro Mengoni di Magione. In scena ci saràC.R.E.A. Showcase n°2, il secondo modulo del progetto di formazione C.R.E.A. Choreography, Research, Empowerment, Audiences (cantiere coreografico per giovani danzatori contemporanei).

Al Teatro di Magione sarà presentato il risultato del lavoro di training e creazione con un gruppo di 13 studenti/danzatori guidati da Marta Coronado, danzatrice della compagnia Rosas di Anne Teresa De Keersmaeker e del collettivo House of Bertha.

Sempre al Teatro Mengoni ma il 10 dicembre, la rassegna ospiterà C.R.E.A. Showcase n°3 con la creazione realizzata da Sita Ostheimer, tra le più apprezzate e richieste docenti e coreografe europee per la sua lunga esperienza in seno alla compagnia di Hofesh Shechter.

Iniziato nel mese di ottobre 2021, il progetto formativo C.R.E.A. – cantiere coreografico pensato per giovani danzatori contemporanei tra i 18 e i 30 anni – proseguirà fino a marzo 2022. Sei mesi in tutto, una settimana di lavoro al mese, per un totale di 180 ore di formazione e 50 ore di project work, guidate da riconosciuti e prestigiosi artisti internazionali: German Jauregui/compagnia Ultima Vez di Wim Vandekeybus; Marta Coronado/compagnia Rosas di Anne Teresa De Keersmaeker e collettivo House of Bertha; Sita Ostheimer/compagnia Sita Ostheimer; Nico Monaco/compagnia olandese Emio Greco/PC e Akram Khan; Stefano Mazzotta/compagnia Zerogrammi; Carolyn Carlson. Al termine di ogni modulo di lavoro si presenteranno a diversi pubblici della regione in una restituzione scenica del percorso realizzato.

Con 8 spettacoli per 13 repliche, da ottobre 2021 a settembre 2022 e in 7 diversi comuni dell'Umbria – Arrone, Cascia, Corciano, Foligno, Magione, Montone e Perugia –, l'Umbria Danza festival vuole avvicinare il pubblico ai linguaggi del contemporaneo grazie a una proposta di appuntamenti di elevata qualità artistica e tecnica.